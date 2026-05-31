15enne disperso nel Sesia, in supporto anche i Vigili del Fuoco di Biella

Nella giornata di ieri un ragazzo di 15 anni è risultato disperso nelle acque del fiume Sesia, nel territorio di Vercelli, dopo essersi tuffato senza più riemergere. Le ricerche, avviate immediatamente dopo l'allarme, sono proseguite fino a tarda sera per poi essere sospese a causa dell'oscurità.

Questa mattina, alle 7, anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Biella è partita per raggiungere l'area delle operazioni e dare supporto ai colleghi impegnati nelle ricerche del giovane.

L'intervento si concentra nella zona del ponte ferroviario di Vercelli, uno dei punti maggiormente frequentati durante le giornate più calde. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici sulle sponde del fiume per trascorrere il pomeriggio. A un certo punto avrebbe deciso di tuffarsi in acqua, ma non sarebbe più riemerso.

L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti, facendo scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco, sommozzatori e forze dell'ordine, impegnati nella perlustrazione del corso d'acqua e delle aree limitrofe.

Le operazioni di ricerca sono riprese alle prime luci dell'alba e proseguiranno per tutta la giornata. Tra il personale impiegato anche i Vigili del Fuoco del comando di Biella, chiamati a rafforzare il dispositivo di soccorso predisposto per affrontare una situazione particolarmente complessa.