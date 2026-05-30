Medaglie e buone prove per Valdigne Triathlon, Costanza Antoniotti in gara alla Coppa Europa FOTO

Il fine settimana è partito con la gara di Europe Triathlon Cup ad Olsztyn (PL) in Coppa Europa, dove tra le Elite Women, Costanza Antoniotti si è classificata 3° tra le italiane presenti, per lei un ‘ottima frazione di nuoto (3° all’uscita).

A Piasco (CN) sabato 27 maggio si è disputata la I° Tappa del Campionato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta di Triathlon Giovanile.

Nella piscina di Piasco e nei sui dintorni si è disputata la gara organizzata sapientemente da HydroSport.

Tra i Ragazzi splendido sesto posto per il biellese Dario Brondani, per lui da segnalare l’ottima frazione di bike.

Sempre domenica 25 maggio si è disputato a Salò il classico Triathlon Sprint molto partecipato, tra le donne ottima gara di Chiara Cavalli (per lei una seconda frazione top), 5^ al traguardo, ancora una gara positiva per Laura Ceddia, 6^ ed oro S1, buona gara al rientro per Erica Maculan, 10^ e oro tra le S2.

Al Maschile, prestazione con i migliori per Marco Barison, bronzo assoluto, prova molto positiva per Samuele Silla Gilioli, oro S3 e 18° assoluto.

Domenica, sempre a Piasco (CN) è andato in scena il Triathlon Sprint, dominio nelle due gare per gli atleti in verde-turchese-oro, l’eterna Monica Cibin conquista (da M3…) la vittoria assoluta, al maschile gara perfetta per Luc Vitali che sale sul gradino più alto del podio. Argento tra gli M1 per Gabriele Verdoja.

Sempre domenica a Gorizia grandi risultati per il Team di Valdengo, al femminile oro assoluto con una gara condotta dall’inizio alla fine per Alice Riebler, nella gara uomini ancora un podio assoluto, con il bronzo, per un sempre più positivo Davide Lampe.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi ai prossimi appuntamenti con la gara giovanile del Campionato Piemontese e Vda di Asti (Aquathlon) e i Campionati Italiani di Triathlon Medio il 2 giugno a Barberino di Mugello.