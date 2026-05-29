Tragico incidente sulla Cossato-Valle Mosso, a perdere la vita un 85enne di Valdilana

Aveva 85 anni l’anziano che, nel primo pomeriggio di ieri, 28 maggio, ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto sulla Cossato-Valle Mosso, poco dopo la Galleria Volpe. La vittima si chiamava Stefano Amella ed era residente nel comune di Valdilana.

A rimanere coinvolti nello scontro, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, un automezzo e un camion. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il veicolo abbia invaso la corsia opposta finendo prima contro il mezzo pesante, poi contro il guardrail. Sul luogo del sinistro sono poi intervenuti gli agenti di Polizia, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto ma non si esclude che il conducente abbia accusato un malore alla guida.