Biella, escursionista scivola nel torrente e resta ferita vicino al sentiero del Gorgomoro FOTO

Intervento di soccorso alle 12 di oggi, venerdì 29 maggio: stando alle prime ricostruzioni, un’escursionista è scivolata per alcuni metri finendo sul greto del torrente mentre percorreva il sentiero del Gorgomoro.

Nonostante fosse sola è riuscita a chiamare il 112 che ha attivato il Soccorso Alpino di Biella. Una squadra, prima con un mezzo fuoristrada e successivamente a piedi, ha raggiunto la donna.

Sono state utilizzate manovre alpinistiche per calare i soccorritori e per il successivo recupero della barella dove è stata immobilizzata l’infortunata.

Raggiunto nuovamente il sentiero, la signora è stata trasportata a piedi fino al mezzo fuoristrada e successivamente all’ambulanza del 118 per il trasporto all’ospedale di Biella in codice verde.