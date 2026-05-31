Valle Mosso, centra una grande buca e cade in moto, foto archivio

Nel tardo pomeriggio di ieri sabato 30 maggio i Carabinieri sono intervenuti a Valle Mosso per una fuoriuscita autonoma si strada da parte di una motocicletta.

L'allarme è scattato intorno alle 17.20, quando il conducente ha segnalato di essere caduto dopo aver urtato una grossa buca presente sulla carreggiata. Sul posto è stata quindi inviata una pattuglia della stazione dei Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Dalle prime verifiche è emerso che si è trattato di una fuoriuscita autonoma avvenuta in curva. Coinvolta una Yamaha R6 condotta da un uomo nato nel 1959 e residente in provincia di Vercelli.