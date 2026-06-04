Tante cose da fare nel we a Biella e nel Biellese il 5, 6 e 7 giugno

Venerdì 5 giugno

- Gaglianico, inaugurazione mostra fotografica "Ritratti allo Specchio" fotografie di Stefano Ceretti

- Biella, accademia Perosi, SONATA, concerto per violoncello e pianoforte.

- Netro, inaugurazione il progetto “Il Bosco delle Fate – Fair.y Forest”.

- Pray, Cento anni fondazione gruppo Alpini di Pray

- Mongrando, San Michele festa di primavera

- Biella, piazza Duomo dalle 21 Sia Luce - La lunga notte delle chiese

- Biella, archivio di stato, Archivissima – La Notte degli Archivi

- Biella Chiavazza, gli allievi della 1 A e 1B presentano alle 21 "Le avventure di Pollicino"

- Pollone, raduno Auto e Moto d'epoca Memorial Enrico Leone dalle 21 in piazza Delleani

- Biella, dalle 18.30 alle 20.30, la Biblioteca Civica di Biella “Alfredo Frassati” ospiterà la Notte degli Archivi, appuntamento inserito nel calendario ufficiale di Archivissima.

- Biella, in occasione de La Notte degli Archivi, Fondazione FILA Museum apre al pubblico il proprio Archivio con “Fuori catalogo”

- Biella, in occasione di Archivissima – La Notte degli Archivi, Me.Bo. Menabrea Botalla Museum aprirà eccezionalmente le proprie porte al pubblico.

- Valdilana, In occasione di “ARCHIVISSIMA – La Notte degli Archivi”, Casa Zegna partecipa all’edizione 2026, dedicata al tema “Quello che non c’è”, con un workshop aperto al pubblico

- Biella, “La poetica dell’attenzione”, il nuovo libro di Carla Fiorio sarà al centro dell’incontro presso MAILAB, in via Gera 2

- Valdengo in Festa

- Vigliano, Vivigliano

- Cavaglià, La compagnia dei Salassi spettacolo, ore 21 al polivalente "Aspettando il copione"

- Biella, luna park

- Pollone, Parco Burcina dalle 16 Burcina in fiore: uno spettacolo naturale, suggestiva visita guidata

Sabato 6 giugno

- Comune di Castelletto Cervo, Festa di Fine Anno Scolastico!

- Biella, XXXVII edizione della Strabiella

- Biella, Chiostro san Sebastiano, concerto Paolo Bonfanti Band (Microsolchi)

- Vigliano, Vivigliano

- Località Robiolio - Valle Mosso - Valdilana dalle 21 Festivaldilana - Una sera con Lucio

- Pollone, Parco Burcina dalle 9 Passeggiata con gli gnomi, un'esperienza unica e magica, per famiglie e bambini dai 3 ai 5 anni!

- Pray, Cento anni fondazione gruppo Alpini di Pray

- Villa del Bosco, concerto corale di Casapinta ore 15,30 casa di riposo

- Mongrando, San Michele festa di primavera

- Pollone, Parco Burcina dalle 10 e dalle 16 Burcina in fiore: uno spettacolo naturale, suggestiva visita guidata

- Candelo, 90° gruppo degli Alpini di Candelo concerto alle 21 della fanfara Alpini di Pralungo al ricetto

- Cossato, Ariela Tasca presenta "Villa Cridis" alle 16,30 alla sala eventi Pizzaguerra

- Valdilana, visite alla Conca dei Rododendri

- Biella, Gae Aulenti in viale Macallè apre le porte per presentare le loro creazioni botaniche dalle 10 alle 12,30 ingresso gratuito e aperto a tutti

- Biella, Il Centro Commerciale Gli Orsi, riferimento per lo shopping e il tempo libero nel biellese, si unisce all’associazione Underground, impegnata nel sostegno a donne vittime di violenza e ai loro figli minorenni, per presentare il “Progetto Casa Rifugio”

- Occhieppo Superiore, a Villa Mossa sarà inaugurata la mostra “25 anni del Liceo Artistico”, con l’esposizione delle opere degli studenti. A seguire, la sfilata “Vestimi di Bellezza” e le performance artistiche e musicali del “GeQSella Music Lab”.

- Biella, luna park

- Biella, quarta edizione del torneo di Calcio Balilla per Gioca in Giro evento CNA, Galleria Leonardo da Vinci – Via Gramsci, una giornata di gioco, sfide e convivialità nel cuore della città, tra calcio balilla, ping pong, giochi da tavolo, food & drink e tanti premi in palio dalle 16 alle 20

- Graglia, Argilliamo festa della ceramica e dei bambini

- Sordevolo, presentazione personaggi Passione 2027 e delle scene ore 21 presso teatro Giovanni XXIII

- Biella, negli spazi del Lanificio Maurizio Sella di Biella torna il festival “Nel mondo a venire”, promosso da Sellalab

- Viverone, un nuovo spazio dedicato a cultura, natura e divulgazione dalle 16 Inaugurazione Parco Villa Lucca con Ruggero Rollini

- Biella, "R…Estate a San Nicola" 2026: a Biella concerti, conferenze ed eventi al Vernato

- Oropa, alle 21, la Basilica Antica del Santuario di Oropa ospiterà “Per Grazia Ricevuta”

- Valdengo in Festa

- Valdilana, Santuario Madonna della Brughiera, andrà in scena “Siamo tutti sotto uno stesso cielo”

- Biella, le operatrici della rete antiviolenza saranno presenti dalle 14:30 alle 20:30, presso i portici vicino al Municipio di Biella per fornire informazioni e per chi vuole scattare una foto con le immagini degli adesivi che potrà poi essere pubblicata sui social con l’hashtag #centroantiviolenzabiella.

Domenica 7 giugno

- Valdilana, concerto di Alex Gariazzo & Roberto Bongianino all’Ex Mulino Susta

- Biella, ‘Domenica in Via Marconi’, il mercatino solidale promosso dall’associazione La Banda dei Pelosi

- Bioglio, Strabau, alla III Edizione

- Campiglia Cervo, frazione Magnani 23 dalle 10,30 Soundscape Meditation con Denis Parlamento e Stefano Melis, visita guidata al Parco di Villa Magnani

- La Bursch - Fraz. Oretto 7, Campiglia Cervo (BI) dalle 17 Inaugurazione mostra a La Bursch “Valle Cervo, appunti”

- Viale Lungo Lago zona Porticciolo dalle 10 Mercatino degli Hobbisti

- Pollone, Parco Burcina dalle 10, visita guidata Burcina in fiore: uno spettacolo naturale

- Candelo, piazza Castello dalle 10,30 Il Ricetto di Candelo visite guidate tra i segreti del Medioevo

- Candelo, 90° gruppo degli Alpini di Candelo, 9,15 ritrovo monumento Caduti, 9,30 alzabandiera e sfilata

- Portula, Camminar Mangiando

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Piedicavallo, gara di Tarocchi

- Lessona, concerto corale di Casapinta ore 15 casa di riposo

- Biella, alle 18 l’Auditorium del Centro Congressi di Città Studi ospita l’Orchestra Giovanile dell’Arsenale della Pace di Torino, composta da oltre 70 giovani e meno giovani provenienti da percorsi, esperienze e culture diverse.

- Castelletto Cervo, concorso di pittura e ore 15 concerto

- Vigliano, Vivigliano

- Biella, Il Centro Commerciale Gli Orsi, riferimento per lo shopping e il tempo libero nel biellese, si unisce all’associazione Underground, impegnata nel sostegno a donne vittime di violenza e ai loro figli minorenni, per presentare il “Progetto Casa Rifugio”

- Biella, luna park

- Pray, Cento anni fondazione gruppo Alpini di Pray, ritrovo piazzale Totino, sfilata ore 10 verso chiesa di Santa Rita

- Mongrando, San Michele festa di primavera

- Biella, Palazzo Ferrero Photo Art Meet dalle 10

- Pollone, partenza raduno Auto e Moto d'epoca Memorial Enrico Leone da piazza San Rocco a seguire giro valli biellesi

- Graglia, Argilliamo festa della ceramica e dei bambini

- Cavaglià, Villa Salino Festa dei Popoli dalle 14 alle 18

- Valdilana, visite alla Conca dei Rododendri

- Valdengo in Festa

- Il Giardino privato di Ermenegildo Zegna aprirà eccezionalmente le sue porte per due visite guidate speciali in occasione dell’iniziativa organizzata da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

MOSTRE

- Valdilana, Dal 7 giugno al 26 luglio 2026 la Fabbrica della Ruota di Pray ospita la mostra “Tra pedali e telai. Cinquant’anni di ciclismo pionieristico biellese (1880-1930)”, organizzata dal DocBi - Centro Studi Biellesi in collaborazione con UCAB.

- Veglio, Mostra/esposizione "Memories. Volti e racconti delle fabbriche" al Lanificio Picco, in Frazione Picco 6. La mostra sarà visitabile nei fine settimana dal 23 maggio al 12 luglio: il sabato solo su prenotazione e la domenica dalle 11 alle 18. L’ingresso è gratuito.

- Valdilana, Fondazione Zegna presenta "Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice" , un progetto di Chiara Camoni concepito per gli spazi di Casa Zegna e curato da Ilaria Bonacossa. Una mostra aperta al pubblico dal 24 maggio al 22 novembre 2026.

- Sala, Casa della Resistenza mostra Ritrattə Partigiane , La mostra sarà esposta dal 16 maggio al 18 ottobre con i seguenti orari di visita: domenica 17 maggio, dalle 15 alle 18 fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18 dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com .

- Valdilana HUB di Ponzone, mostra “Time to BE” dell’artista Paolo Bellon, Apertura al pubblico: dall’8 maggio 2026 — sabato e domenica, ore 15:30 / 18:30 Ingresso: gratuito

- Oropa, Museo dei Territori

- Valdilana, Casa Regis - Centro di Cultura e Arte Contemporanea presenta la mostra " Ho cucito la mia via attraverso il buio: arte tessile contemporanea (Un itinerario pensato per i non vedenti)", a cura di L. Mikelle Standbridge. La mostra rimarrà aperta dal 20 aprile al 14 giugno 2026, con i seguenti eventi in programma: 9 e 16 maggio alle ore 15:00 e 13 (live streaming con New European Bauhaus) and e 14 giugno alle ore 15:00. Siamo lieti di aprire in altre date su appuntamento. Anche la galleria Gli Eroici Furori di Milano ospita una mostra satellite, con lo stesso titolo, dal 2 al 7 giugno. www.furori.it (inaugurazione il 2 giugno alle ore 18:00).

- Biella, "Segni e visioni del Novecento" Palazzone Biella, via dei Seminari 3, aperta al pubblico fino al 28 giugno. La mostra "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento", curata da Alberto Fiz, Daniela Magnetti e Filippo Timo, presenta opere riconducibili a molti degli artisti che hanno caratterizzato la storia dell’arte italiana ed europea tra gli anni Trenta e gli anni Settanta, con nomi quali Burri, Manzoni, Fontana e Christo, offrendo al pubblico uno sguardo articolato su un periodo di straordinaria vitalità e di profonde trasformazioni culturali.

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, dal 25 aprile fino al 19 luglio "Selvatica - Arte e Natura in Festival" 11ᵃ edizione

- Pollone, "Escursionando" fino al 14 giugno

- Biella, BI-BOx - APS, via Italia 38 "Contemporanea. Parole e storie di donne e Voci di donne"