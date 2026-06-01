Miss Rosa Blu 2026 a Biella l’Official Casting Regione Piemonte

Biella si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dedicati al mondo della moda, dello spettacolo e della valorizzazione artistica. Domenica 14 giugno 2026, alle ore 15.00, presso il Bar Pizzeria Ristorante “Da Henri – La Locanda dell’Orso”, in Piazza Giovanni Falcone 3 a Biella, si svolgerà l’Official Casting Regione Piemonte di Miss Rosa Blu 2026.

Un evento che non rappresenta soltanto un concorso di bellezza, ma una manifestazione di assoluto pregio umano e artistico, capace di mettere al centro non solo l’eleganza esteriore, ma anche le qualità personali, il talento, il carattere e i percorsi umani di ogni partecipante.

Miss Rosa Blu si distingue infatti per la sua filosofia inclusiva e autentica: valorizzare le emozioni, la sensibilità, la determinazione e le storie di vita che ogni concorrente porta con sé sul palco.

Ma la giornata del 14 giugno sarà resa ancora più straordinaria dalla presenza di un secondo importante concorso nazionale: “Miss & Mister Belli d’Italia”, evento che contribuirà a trasformare il pomeriggio di Biella in un vero grande spettacolo dedicato alla moda, alla bellezza, al talento e all’intrattenimento.

Due realtà prestigiose unite nella stessa giornata offriranno al pubblico emozioni, spettacolo e nuove opportunità artistiche per concorrenti provenienti da diverse categorie e fasce d’età.

A presentare la manifestazione sarà la bravissima Delia Russello, apprezzata per la sua energia, eleganza e grande capacità di coinvolgere il pubblico durante eventi di spettacolo.

La selezione è aperta alle categorie:

• Baby Miss e Mister

• Miss Teenager

• Miss e Mister

• Miss Lady

• Miss e Mister Over

• Miss e Mister Curvy

• Cantanti e giovani talenti musicali

Fanno parte della giuria Luca Stecchi, autore e poeta, Mauro Pollotti, giornalista Fabrizio Bragante, poeta.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno sfilate, esibizioni artistiche, musica dal vivo e momenti di intrattenimento che renderanno l’evento ancora più coinvolgente ed emozionante.

Tra gli ospiti annunciati figurano Sara Ramondia, Valerio Liboni dei Nuovi Angeli, Viola Scalzo, Carola Gagliano, Ridha Mroua e Giorgia Battisti, da sempre impegnata nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Le finaliste selezionate durante la tappa regionale di Biella accederanno alla prestigiosa Finale Nazionale Miss Rosa Blu & Rosa Blu Music 2026, che si svolgerà dal 23 al 27 settembre 2026 presso il suggestivo Villaggio Valle D’Oro ApartHotel, nel cuore del Gargano, tra Rodi Garganico e Peschici, in località San Menaio (Foggia).

La Finale Nazionale sarà presentata ancora una volta da Delia Russello e vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama artistico e musicale italiano, tra cui:

• Massimo Lovati

• Giada Garofalo

• Lele Mora

• Valerio Liboni dei Nuovi Angeli

Miss Rosa Blu continua così il suo percorso nazionale, confermandosi un concorso capace di unire bellezza, talento, emozioni e valori umani, offrendo ai partecipanti non soltanto visibilità, ma anche un’esperienza significativa di crescita personale e artistica.

Ingresso aperto al pubblico



