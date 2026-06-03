Biella, gli eventi di giugno 2026 alla Biblioteca Civica

Un mese ricco di appuntamenti dedicati alla cultura, alla lettura e alla valorizzazione del patrimonio archivistico. Il Comune di Biella ha approvato il calendario delle iniziative in programma nel mese di giugno 2026 alla Biblioteca Civica di piazza Curiel.

Il primo evento si terrà il 5 giugno nell'ambito di "Archivissima", la manifestazione nazionale dedicata agli archivi. A partire dalle 18.30 il salone centrale della Biblioteca ospiterà "La Notte degli Archivi", realizzata in collaborazione con la Rete degli Archivi Biellesi. Per l'occasione saranno presenti l'Archivio di Stato di Biella e l'Archivio del Capitolo. La serata si concluderà con una visita guidata rivolta ai partecipanti.

Spazio poi alla letteratura il 13 giugno, quando alle 17 la Biblioteca accoglierà gli autori finalisti della XXV edizione del Premio Biella Letteratura e Industria. L'incontro sarà moderato da Valentina Berengo, mentre le letture saranno affidate all'associazione Teatrando.

Dal 18 al 20 giugno, negli orari di apertura della struttura, tornerà invece il tradizionale Mercatino del libro usato. L'iniziativa sarà organizzata dall'Associazione Amici della Biblioteca e offrirà ai visitatori la possibilità di acquistare volumi di seconda mano e sostenere le attività culturali legate alla biblioteca cittadina.

Le iniziative rientrano nel programma di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari portato avanti dalla Biblioteca Civica, che svolge anche il ruolo di centro rete del Sistema Bibliotecario Biellese.