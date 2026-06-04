Biella, a Città Studi va in scena l’Orchestra Giovanile dell’Arsenale della Pace di Torino

Domenica 7 giugno, alle 18, l’Auditorium del Centro Congressi di Città Studi Biella ospita un evento speciale che unisce musica e valore sociale: in scena l’Orchestra Giovanile dell’Arsenale della Pace di Torino, composta da oltre 70 giovani e meno giovani provenienti da percorsi, esperienze e culture diverse.

Il concerto propone un suono ricco e internazionale, con archi, fiati, percussioni, arpa e pianoforte, oltre a una sezione ritmica con chitarre, basso elettrico, batteria, tastiere e fisarmonica. Arrangiamenti curati da Mauro Tabasso, con la collaborazione di Andrea Vigliocco.