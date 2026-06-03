Massazza celebra il 2 Giugno con una lezione di storia e film sul diritto di voto

Nei giorni scorsi la comunità di Massazza si è data appuntamento nei locali del Polivalente Filippo Turati, dove l’amministrazione comunale ha organizzato una serata per festeggiare gli 80 anni della nostra Repubblica.

La serata è iniziata con i saluti del sindaco Enrico Casana ed è proseguita con brevi cenni storici relativi a quel periodo storico unita ad una descrizione dell’evolversi del diritto di voto nel corso della storia sino ad arrivare al 2 giugno 1946 quando in Italia, per la prima volta, le donne si recarono alle urne. Tutto ciò è stato delineato con cura dal professor Gianmarco Macchieraldo.

Si è poi proseguito con la proiezione del film C’è ancora domani diretto e interpretato da Paola Cortellesi. La serata ha registrato una buona partecipazione di pubblico, con la presenza di oltre 70 persone.