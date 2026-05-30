Per Grazia Ricevuta, performance e reading teatrale al Santuario di Oropa

Sabato 6 giugno, alle 21, la Basilica Antica del Santuario di Oropa ospiterà “Per Grazia Ricevuta”, una performance e reading teatrale dedicati al tema del cammino verso i luoghi sacri della devozione popolare.

L’evento nasce dal lavoro di ricerca artistica e di coinvolgimento del territorio realizzato da SCT Centre e Teatro Popolare Europeo nell’ambito del progetto “Itinerari dello Spirito: il Cammino di Oropa tra Biellese e Canavese”. “Per Grazia Ricevuta” è un racconto corale che intreccia storie, testimonianze ed esperienze legate al pellegrinaggio, alla spiritualità e al significato del cammino.

Lo spettacolo prende forma attraverso incontri e interviste con abitanti, pellegrini e gruppi di cammino: voci autentiche che custodiscono il legame profondo tra il Santuario e la vita delle persone che lo attraversano. Emergono così gesti, ricordi e tradizioni che fanno parte dell’anima di Oropa: i pellegrinaggi settimanali, gli ex voto, il “Manto della Misericordia”, i racconti di chi arriva fin qui alla ricerca di silenzio, gratitudine, speranza o semplicemente di un momento di incontro con sé stesso.

Lo spettacolo fa parte della rassegna “Una stagione Teatrale per Oropa“, sostenuta da Fondazione CRT. Ritrovo nel Chiostro, sul sagrato della Basilica Antica alle 21. Partecipazione gratuita