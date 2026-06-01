All’Ex Mulino Susta in Valdilana Alex Gariazzo in concerto

Nel mese di giugno prende forma la stagione Storie Biellesi 2026 che anche quest’anno ha vinto il contributo di Fondazione CRBiella, grazie al Bando CulturHub, di Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

Il 7 giugno 2026 giorno di apertura della Rete Museale Biellese, si parte con un concerto di Alex Gariazzo & Roberto Bongianino all’Ex Mulino Susta in Valdilana.

I primi appuntamenti del calendario saranno in musica, un giro del mondo che dall’America di Gariazzo spazierà successivamente attraverso altri generi, il 14 giugno ritorna la musica dalla Persia con Shadan studentessa iraniana di Città Studi al Museo del Bramaterra; a luglio il programma si intreccia con quello di Miagliano, Wool Exxperience con Saro Calandi,la sua fisarmonica e le danze del Balfolk, e poi l’immancabile Simona Colonna che con voce e violoncello ci ammaglierà grazie al suo poetico repertorio in piemontese al Museo Forma di Sordevolo. Il teatro rispecchierà come sempre il lavoro sul territorio e attraverserà varie epoche: ritorna il Rinascimento ma questa volta al Ricetto di Sandigliano, la musica si mescolerà al racconto teatrale con Banda Solia che con Il Ballo della corda racconterà i primi del 900 a Casa Zegna, Brunsengo e Muzzano; le streghe i primi di agosto prenderanno nuova vita a Miagliano per un appuntamento con il mistero. Ci sarà spazio per una nuova versione di Carosello tra musica e teatro, ma non mancherà Malamore, ma l’amore no teatro e canto con testi e suggestioni di Guido Ceronetti, poi la ricerca di nuovi temi culminerà con la creazione di un’originale produzione ceronettiana in vista del centenario della morte dell’artista nel 2027, voluta dai nostri giovani attori, il cui studio presentato a Ravenna a maggio ha vinto la partecipazione ad un Festival Internazionale.

Anche la formazione con professionisti dello spettacolo provenienti da altre regioni ci permetterà di aprire il territorio a nuove esperienze con Fabio Banfo, Laura Rossi, Giulia Cerruti e Lidia Ferrari dopo il successo del laboratorio con Paola Roman.

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Domenica 7 giugno si parte dunque con Gariazzo -Bongianino.

Dalle 14.30 visita al Mulino e alle 16,30 il duo irresisitibile ci farà vivere un pomeriggio in musica nella cornice pittoresca del mulino: si consiglia di portarsi il plaid da stendere sul prato e, perché no, la merenda per creare un connubio tra arte, divertimento e rilassamento.

Alex Gariazzo, da 30 anni chitarrista e cantante della Treves Blues Band, oltre che produttore,compositore e richiesto session man per numerosi artisti internazionali (Hamish Stuart, Lou Marini, Michael McDermott, Chris Jagger, Scarlet Rivera) in compagnia di un eccellente polistrumentista: Roberto Bongianino (Paolo Bonfanti Band, Animalunga, Band’Abord) fisarmonica, accordina,mandolino e cori. La cifra stilistica del duo, il cui materiale originale è composto soprattutto da Gariazzo, consiste in una sorta di zibaldone di tutto quanto l’America abbia mai prodotto, un condensato antologico di miti musicali (folk, country, blues, bluegrass, gospel, soul), storici (la frontiera, le prime ferrovie), geografici (le pianure, le catene montuose, il Mississippi), folkloristici (i medicine shows, i saloon, i predicatori itineranti) e religiosi (i valori della Bibbia, gli inni metodisti, le piccole chiese di provincia).il tutto con qualche citazione pop folk europea di area britannica e irlandese.

Offerta libera.

Prenotazioni: whatsapp 327 485 8731, iscrizioni@storiedipiazza.it