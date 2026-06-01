Rally Lana Revival, quarta edizione da record: Biella celebra il mito dei motori VIDEO



Un’edizione da record, con circa 275 vetture coinvolte, spettatori presenti lungo il percorso anche nelle ore notturne e 800 persone direttamente impegnate fra equipaggi, tecnici, commissari, cronometristi e personale organizzativo. Il Rally della Lana Revival chiude la sua quarta edizione con un risultato che supera le aspettative degli stessi organizzatori.

La manifestazione, promossa da Automobile Club Biella e ACI Storico nell’ambito del circuito Ruote nella Storia, si è svolta tra sabato 30 e domenica 31 maggio. Il centro di Biella è stato il cuore dell’evento, tra Piazza Vittorio Veneto, sede del Rally Village, e Via Lamarmora, dove la sosta delle auto storiche ha attirato appassionati e curiosi. Protagonista la Lancia Stratos, celebrata anche attraverso il legame con Claudio Maglioli e con il suo storico “Laboratorio Stratos” di Chiavazza.

Tra i momenti di spicco, l’omaggio a Sandro Munari, con il rombo dei motori dedicato al “Drago”, e il richiamo ai 120 anni di Lancia, celebrati con una passerella dedicata alla storia del marchio piemontese.

Spazio anche all’innovazione, con Green Ark, main sponsor dell’evento, e la presentazione in anteprima mondiale del Liquid Park, tecnologia basata su un fotobioreattore pensato per favorire la vitalità delle microalghe e sostenere nuove prospettive ambientali.

Dopo l’esposizione, gli incontri con i protagonisti, la mostra “Rally Lana Since 1973” al FILA Museum e l’animazione in città, le vetture hanno preso il via per il “Drive by Night” sulle strade della provincia.