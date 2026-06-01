 / Biella motori

Biella motori | 01 giugno 2026, 13:00

Rally Lana Revival, quarta edizione da record: Biella celebra il mito dei motori VIDEO

Rally Lana Revival, quarta edizione da record: Biella celebra il mito dei motori

Rally Lana Revival, quarta edizione da record: Biella celebra il mito dei motori


Un’edizione da record, con circa 275 vetture coinvolte, spettatori presenti lungo il percorso anche nelle ore notturne e 800 persone direttamente impegnate fra equipaggi, tecnici, commissari, cronometristi e personale organizzativo. Il Rally della Lana Revival chiude la sua quarta edizione con un risultato che supera le aspettative degli stessi organizzatori.

La manifestazione, promossa da Automobile Club Biella e ACI Storico nell’ambito del circuito Ruote nella Storia, si è svolta tra sabato 30 e domenica 31 maggio. Il centro di Biella è stato il cuore dell’evento, tra Piazza Vittorio Veneto, sede del Rally Village, e Via Lamarmora, dove la sosta delle auto storiche ha attirato appassionati e curiosi. Protagonista la Lancia Stratos, celebrata anche attraverso il legame con Claudio Maglioli e con il suo storico “Laboratorio Stratos” di Chiavazza.

Tra i momenti di spicco, l’omaggio a Sandro Munari, con il rombo dei motori dedicato al “Drago”, e il richiamo ai 120 anni di Lancia, celebrati con una passerella dedicata alla storia del marchio piemontese.

Spazio anche all’innovazione, con Green Ark, main sponsor dell’evento, e la presentazione in anteprima mondiale del Liquid Park, tecnologia basata su un fotobioreattore pensato per favorire la vitalità delle microalghe e sostenere nuove prospettive ambientali.

Dopo l’esposizione, gli incontri con i protagonisti, la mostra “Rally Lana Since 1973” al FILA Museum e l’animazione in città, le vetture hanno preso il via per il “Drive by Night” sulle strade della provincia.

News collegate:
 Il ruggito della Stratos fa vibrare Biella: al Lana Revival il suono della passione e l'omaggio a Sandro Munari VIDEO - 30-05-26 18:03
 Il fascino intramontabile delle Lancia Stratos conquista Biella: lo spettacolo del Lana Revival tra Piazza Vittorio Veneto e Via Lamarmora FOTO e VIDEO - 30-05-26 17:07
 Rally della Lana Revival, record di presenze per la quarta edizione: 275 le vetture attese - 28-05-26 18:30
 Rally della Lana Revival: il rombo della storia torna sulle strade biellesi FOTO e VIDEO - 22-05-26 12:40

Redazione, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore