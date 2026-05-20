Nel mondo a venire 2026: a Biella il festival su innovazione, nuovi modelli di business e impatto

Negli spazi del Lanificio Maurizio Sella di Biella torna, sabato 6 giugno, il festival “Nel mondo a venire”, promosso da Sellalab, la piattaforma di innovazione a impatto del gruppo Sella, e rivolto a imprenditori, professionisti, innovatori, studenti e curiosi digitali.

L’evento, realizzato in collaborazione con Stractegy, prosegue il percorso avviato nelle precedenti edizioni e ha l’obiettivo di riunire visioni e competenze per offrire una lettura multidisciplinare delle trasformazioni in atto, con un focus su ciò che genera valore reale per chi fa impresa: conoscenza, connessioni, responsabilità e capacità di azione.

Al centro dell’edizione 2026 di “Nel mondo a venire” ci sono le grandi direttrici del cambiamento che stanno caratterizzando la nostra realtà: l’impatto dell’intelligenza artificiale, le prospettive del quantum computing, l’evoluzione del marketing e dei social media verso modelli più relazionali e il ruolo sempre più strategico dell’impatto e della responsabilità come leve decisive per la competitività.

La giornata di sabato 6 giugno si articolerà dalle 10 alle 19 in più spazi tematici, che permetteranno ai partecipanti di costruire la propria esperienza di valore tra contenuti e applicazione concreta. È previsto inoltre uno spazio aperto al confronto diretto, per favorire conversazioni, scambi e momenti di relazione tra partecipanti, speaker e realtà presenti.

Durante l’evento interverranno professionisti ed esperti chiamati a offrire spunti e riflessioni sul futuro. Tra questi Mario Moroni (Il Caffettino Podcast) che parlerà del dubbio come strumento di conoscenza nell’epoca dell’accelerazione tecnologica; Davide Calonico (Presidente Top IX) interverrà sui temi delle comunicazioni quantistiche e del tempo certificato; Marco Secco (Cybersecurity strategic advisor) racconterà il salto tecnologico abilitato dai computer quantistici; Jacopo Paoletti (Founder di Exegesis) si soffermerà sulla AI Economy; Patrick Facciolo (analista della comunicazione e voce di Radio Capital) spiegherà le tecniche di comunicazione che hanno cambiato la nostra vita; Mariella Borghi (esperta di intelligenza artificiale) affronterà un punto chiave dell’AI ovvero lo “human in the loop”; Giulio Rattone (COO di Fabrick) racconterà l’aspetto quotidiano e al tempo stesso globale dell’euro digitale.

Da quest’anno “Nel mondo a venire” istituisce inoltre il premio nazionale “Innovation Content Award”, che premia alcuni tra i migliori content creator del Paese con una targa artistica in serie limitata: una celebrazione dedicata a chi sa trasformare competenza e professionalità in contenuti capaci di generare impatto e creare nuove connessioni tra persone, idee e comunità.

Nel corso della giornata si alterneranno anche workshop pratici a numero limitato, meetup dedicati all’intelligenza artificiale e stand di espositori e sponsor. La corte centrale ospiterà le startup dell’ecosistema Sellalab, permettendo al pubblico di sperimentare l’innovazione in prima persona. Tra le novità dell’edizione 2026, il momento conclusivo realizzato in collaborazione con Oropa Music Festival.

Oltre ai talk e alle premiazioni, il festival ospiterà anche la finale nazionale di “Fin 4 Teen”, il programma di educazione finanziaria e imprenditorialità a impatto di Sella, che quest’anno ha coinvolto oltre 1.000 studenti in 10 percorsi formativi e 3 camp intensivi in 5 città. Nel loro percorso, le studentesse e gli studenti coinvolti hanno sviluppato idee imprenditoriali capaci di generare un impatto positivo sulla loro generazione e ora i team finalisti sono pronti a sfidarsi, presentando i loro progetti davanti a una giuria di esperti.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione sul sito Nel mondo a venire, dove è possibile consultare il programma completo e tutti i dettagli dell’evento.

“Nel mondo a venire” è realizzato con il supporto di Città Studi Biella e Pointex, Gruppo Giovani Imprenditori di Unione Industriale Biellese, MagnoLab e CNA Biella.