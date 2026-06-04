Auguri agli Alpini, a Pray 3 giorni di festa per i 100 anni di fondazione

Tre giorni di festa a Pray per il centenario di fondazione del gruppo degli Alpini di Pray Pianceri.

Si comincia domani, venerdì 5 giugno, alle 21, con la serata di presentazione del volume dedicato alla vita militare dell’ufficiale Gilberto Gilibert e alla storia del gruppo. A intervenire al salone polivalente il generale (ris.) Pino Vaccino assieme all’autore Tiziano Bozio Madè.

Sabato, invece, alle 21, serata di canti nella chiesa di Santa Rita con le corali “Alpin dal Rosa” e “Cesare Rinaldo”.

Infine, domenica 7 giugno, a partire dalle 8, avrà luogo il ritrovo delle penne nere nel piazzale Lora Totino, con il ricevimento di autorità, vessilli, gagliardetti e partecipanti. Alle 10, invece, avrà inizio la sfilata verso la chiesa di Santa Rita, dove verrà celebrata la Santa Messa. Al termine, nuova marcia verso il monumento dei Caduti per la posa di una corona e allocuzioni; successivamente tappa al parco degli Alpini per l’inaugurazione di un cippo ricordo in onore a tutti gli Alpini d’Italia.

La giornata si concluderà con il pranzo di comunità, curato dai volontari della Pro Loco nei locali del salone polivalente. L’invito alla popolazione è quello di esporre il Tricolore.