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EVENTI | 27 maggio 2026, 07:50

ARCHIVISSIMA, Casa Zegna apre l’Archivio con il workshop “Dentro la valigia”

ARCHIVISSIMA, Casa Zegna apre l’Archivio con il workshop “Dentro la valigia”

ARCHIVISSIMA, Casa Zegna apre l’Archivio con il workshop “Dentro la valigia”

In occasione di “ARCHIVISSIMA – La Notte degli Archivi”, Casa Zegna partecipa all’edizione 2026, dedicata al tema “Quello che non c’è”, con un workshop aperto al pubblico in programma venerdì 5 giugno alle ore 19.

L’iniziativa, dal titolo “Dentro la valigia: alla scoperta di quello che non c’è nell’Archivio Zegna”, inviterà i partecipanti a esplorare una vecchia valigia contenente fotografie, lettere, documenti e oggetti, assumendo il ruolo dell’archivista: osservare, smistare, riconoscere, collegare e interpretare i materiali.

Tra i contenuti proposti ci saranno anche progetti e fotografie legati a ciò che non esiste più: testimonianze di spazi e storie che conservano ancora una memoria da ricostruire. Sarà un’occasione per avvicinarsi al lavoro dell’Archivio Zegna e scoprire il valore delle tracce, delle assenze e dei documenti conservati.

Il programma prevede il workshop alle 19 e, a seguire, l’aperitivo alle 20.

L’evento è gratuito, con prenotazione sul sito di Fondazione Zegna.

C.S., G. Ch.

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