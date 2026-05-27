ARCHIVISSIMA, Casa Zegna apre l’Archivio con il workshop “Dentro la valigia”

In occasione di “ARCHIVISSIMA – La Notte degli Archivi”, Casa Zegna partecipa all’edizione 2026, dedicata al tema “Quello che non c’è”, con un workshop aperto al pubblico in programma venerdì 5 giugno alle ore 19.

L’iniziativa, dal titolo “Dentro la valigia: alla scoperta di quello che non c’è nell’Archivio Zegna”, inviterà i partecipanti a esplorare una vecchia valigia contenente fotografie, lettere, documenti e oggetti, assumendo il ruolo dell’archivista: osservare, smistare, riconoscere, collegare e interpretare i materiali.

Tra i contenuti proposti ci saranno anche progetti e fotografie legati a ciò che non esiste più: testimonianze di spazi e storie che conservano ancora una memoria da ricostruire. Sarà un’occasione per avvicinarsi al lavoro dell’Archivio Zegna e scoprire il valore delle tracce, delle assenze e dei documenti conservati.

Il programma prevede il workshop alle 19 e, a seguire, l’aperitivo alle 20.

L’evento è gratuito, con prenotazione sul sito di Fondazione Zegna.