A Castelletto Cervo festa di fine anno tra recite, laboratori e....colori!!

Il Comune di Castelletto Cervo invita tutte le studentesse, gli studenti e le famiglie di Castelletto Cerco a partecipare alla grande Festa di Fine Anno Scolastico!

Un pomeriggio di socialità, divertimento e festa per salutare insieme la fine della scuola e l’inizio dell’estate

Durante l’evento ci saranno: Recite dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria, l' Esposizione delle opere realizzate dai ragazzi, Laboratori e giochi per tutti e Servizio bar.

E per chiudere in bellezza…la BATTAGLIA DEI COLORI! Preparatevi a divertirvi e a colorare il pomeriggio!