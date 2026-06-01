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EVENTI | 01 giugno 2026, 09:00

A Castelletto Cervo festa di fine anno tra recite, laboratori e....colori!!

Un pomeriggio di socialità, divertimento e festa

A Castelletto Cervo festa di fine anno tra recite, laboratori e....colori!!

A Castelletto Cervo festa di fine anno tra recite, laboratori e....colori!!

Il Comune di Castelletto Cervo invita tutte le studentesse, gli studenti e le famiglie di Castelletto Cerco a partecipare alla grande Festa di Fine Anno Scolastico! 

Un pomeriggio di socialità, divertimento e festa per salutare insieme la fine della scuola e l’inizio dell’estate 

Durante l’evento ci saranno: Recite dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria, l' Esposizione delle opere realizzate dai ragazzi, Laboratori e giochi per tutti e  Servizio bar.

E per chiudere in bellezza…la BATTAGLIA DEI COLORI! Preparatevi a divertirvi e a colorare il pomeriggio! 

c.s.comune di Castelletto Cervo, s.zo.

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