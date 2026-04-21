A Biella torna "Selvatica - Arte e Natura in Festival" alla 11° edizione FOTO

Al Polo Culturale di Biella Piazzo, dal 25 aprile al 19 luglio 2026, ritorna Selvatica - Arte e Natura in Festival, l’evento biennale interamente dedicato alla natura e all’ambiente.

Gli storici palazzi Gromo Losa e Ferrero sono pronti a ospitare artisti, fotografi, creativi e ricercatori in un insieme di proposte che coniugano mostre di pittura, fotografia, scultura, laboratori didattici ed eventi collaterali, tutti uniti da un unico grande fine: la salvaguardia e la tutela dell’ambiente.

Selvatica 2026 ospiterà “Audubon. Il grande racconto della natura” la prima mostra in Italia dedicata allo statunitense John James Audubon, tra i più importanti artisti naturalisti della storia.

Nato alla fine del ‘700 nella colonia francese di Santo Domingo, l’attuale Haiti, Audubon è famoso per le sue spettacolari illustrazioni dedicate agli uccelli del continente americano raccolte nel celebre e monumentale The Birds of America.

A Biella approderà un eccezionale nucleo di quaranta capolavori, un’occasione irripetibile per ammirare dal vivo la potenza espressiva e la raffinatezza scientifica che hanno reso Audubon un’icona senza tempo.

A corollario di questa grande mostra, in esposizione le sculture di Alice Zanin dedicate all’opera del maestro naturalista. L’artista, che lavora principalmente con la carta e il bronzo, proporrà una serie di uccelli creati appositamente per Selvatica, in un suggestivo dialogo con i capolavori di Audubon esposti. Le mostre sono a cura di Lorenza Salamon.

La sezione dedicata alla fotografia, curata da Fabrizio Lava, si apre con l’interessante mostra “Poesia per la natura” del fotografo cinese Zheng Xiaolin, un omaggio poetico alla natura: una serie di fotografie in bianco e nero, con trame delicate e toni unici, che raffigurano animali e paesaggi. Le opere scelte provengono da due libri che l’artista ha realizzato nell’arco di dieci anni di viaggi e ricerca fotografica.

Come di consueto in mostra una ricca selezione di fotografie provenienti dal prestigioso concorso naturalistico tedesco Glanzlichter. L’edizione 2025 ha registrato un numero record di partecipanti con quasi 1.000 fotografi provenienti da 36 Paesi e circa 23.000 scatti inviati.

Non mancherà il Fotoclub Biella con una mostra in multivisione dei migliori scatti dedicati all’ambiente e alla natura.

In mostra, sempre a cura di Lorenza Salamon, anche i lavori di Geremia Cerri, vincitore della scorsa edizione del concorso artistico Be Natural/Be Wild promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; a cura di Irene Finiguerra, si terrà la mostra di Anna Roberti, vincitrice del premio galleria messo a disposizione da BI-BOx Art Space e menzione speciale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nel medesimo concorso. Inoltre, nei giardini di Palazzo Gromo Losa, il pubblico potrà ammirare l’installazione di Michela Cavagna “The Sociable Waver. A matter that questions”, in collaborazione con l’artista sonoro Emiliano Battistini, una scultura in feltro di scarto e cor-ten che nasce da una riflessione sul tema della co-abitazione e sulla difficoltà, nelle grandi città contemporanee, di individuare spazi neutri e non alienati.

Tra gli eventi previsti anche la mostra scientifica “Alieni – La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo” a cura di Francesco Tomasinelli e Raffaella Fiore, con la supervisione scientifica del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Inoltre, come di consueto, lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella accoglierà le opere dei finalisti delle nuove edizioni del concorso artistico Be Natural/Be Wild, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e di Nord Ovest Naturae Photo Contest, organizzato da Associazione Stilelibero, WWF Oasi, Aree protette Piemontesi-Giardino Botanico di Oropa e Rivista Oasis.

Selvatica - Arte Natura in Festival è progettato da Palazzo Gromo Losa Srl e ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Per informazioni

Palazzo Gromo Losa Srl - c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Via Garibaldi 17 - 13900 Biella

Tel. 015.0991868

info@selvaticafestival.net

www.selvaticafestival.net

https://www.facebook.com/Selvatica.Arte.e.Natura.in.Festival/

https://www.instagram.com/selvatica_festival/

Orari

Venerdì h 15.00 - 19.00

Sabato e domenica h 10.00 - 19.00

25 e 26 aprile, 1° maggio, 1° e 2 giugno h 10.00 - 19.00

Biglietteria a Palazzo Gromo Losa

Corso del Piazzo, 22/24 - Biella

Biglietti

Intero 10,00 € | Ridotto 8,00 €

Visite didattiche gratuite per le scuole biellesi

Info e prenotazioni: +39 015 2523058 / + 39 370 3432114

coop.clorofilla@gmail.com