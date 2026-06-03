Corpus Domini a Biella, celebrazioni in Duomo con processione

La comunità di Biella si prepara a celebrare la solennità del Corpus Domini, festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.

La solenne celebrazione eucaristica si terrà domani, giovedì 4 giugno, alle 20.45, nella Cattedrale di Biella. La Santa Messa sarà presieduta dal vescovo Roberto Farinella e sarà seguita dalla tradizionale processione eucaristica per le vie del centro cittadino, attraversando via Duomo, via Italia, via Vescovado, via Seminari e piazza Duomo.

La celebrazione si concluderà nuovamente in Cattedrale con la Benedizione Eucaristica. Sono invitate a partecipare le comunità parrocchiali, le associazioni, i movimenti ecclesiali e le confraternite della diocesi, in un momento di fede e testimonianza pubblica della presenza del Signore nel Sacramento dell’Eucaristia.