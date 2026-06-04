Occhieppese Pallavolo conferma Carlos Di Lonardo: continuità e crescita per il futuro biancorosso

L’Occhieppese Pallavolo riparte da una delle figure chiave del proprio progetto tecnico: anche nella stagione 2026/27 Carlos Di Lonardo vestirà i colori biancorossi, proseguendo un percorso di crescita che negli ultimi anni ha portato risultati importanti all’interno della società.

Coach Di Lonardo continuerà il lavoro già avviato con i gruppi Under 12, Under 18 e Prima Divisione, ai quali si aggiungerà anche la guida dell’Under 15. Un gruppo importante e ricco di prospettive che, nelle ultime stagioni, era stato affidato a Simone Nicolò.

La sua conferma rappresenta una scelta fortemente voluta dalla dirigenza, soddisfatta di poter proseguire la collaborazione sia nel ruolo di primo allenatore sia in quello di direttore tecnico. “In queste ultime due stagioni la presenza costante di Carlos è stata un valore aggiunto per tutta la nostra società – commenta la dirigenza – permettendo una crescita esponenziale di tutti i gruppi, sia dal punto di vista tecnico che umano.”

Con entusiasmo, competenza e voglia di continuare a costruire, l’Occhieppese Pallavolo guarda al futuro con la certezza di avere ancora in panchina una guida capace di trasformare il lavoro quotidiano in risultati concreti.