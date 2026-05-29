Il Bosco delle Fate prende vita: a Netro il taglio del nastro

Il Comune di Netro inaugura il progetto “Il Bosco delle Fate – Fair.y Forest”. L’appuntamento è per venerdì 5 giugno 2026, dalle 9.30, al piazzale della Bossola.

L’iniziativa conclude e rilancia un percorso che ha coinvolto enti, associazioni, scuola, cittadini e partner del territorio nella valorizzazione del bosco della Bossola, come luogo di educazione alla biodiversità, cura condivisa e partecipazione.

La mattinata si aprirà con il ritrovo e i saluti della sindaca Laura Gorni. Alle 10 è previsto il taglio del nastro, seguito dai saluti istituzionali e dalla presentazione degli interventi realizzati, a cura di Massimo Barbonaglia del Consorzio Forestale Montagne Biellesi, dell’architetto Valeria Janno e della Scuola primaria di Graglia.

Protagonisti anche le bambine e i bambini della primaria di Graglia, coinvolti durante l’anno scolastico in attività di educazione ambientale, osservazioni, esplorazioni ed elaborati dedicati al bosco e ai suoi ecosistemi.

Il programma prevede anche il “Girotondo allegro”. Alle 11.15 seguiranno rinfresco e visita al Bosco delle Fate.

L’evento sarà l’occasione per condividere i risultati del progetto e ringraziare le realtà che hanno collaborato alla sua realizzazione. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, dal Bando Armonia+ e dalla Fondazione CRT.