Esposizione "Memories. Volti e racconti delle fabbriche": memoria tessile della Valle Strona FOTO

Venerdì 22 maggio 2026, alle 18.30, il Lanificio Picco di Veglio inaugurerà Memories. Volti e racconti delle fabbriche, progetto espositivo dedicato alla storia tessile della Valle Strona. La mostra sarà aperta al pubblico dal 23 maggio al 12 luglio 2026 e trasformerà gli spazi dello storico lanificio in un archivio vivente della memoria collettiva.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Lanificio Picco 1883 ETS, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Bando CulturHub, in collaborazione con FAI Delegazione di Biella e Gruppo Valdilana e Valsessera, FAI Giovani Delegazione di Biella, Video Astolfo sulla Luna e Reda, con il patrocinio del Comune di Veglio.

Al centro del percorso c’è una vera e propria “chiamata alla memoria”: un invito rivolto alla comunità per condividere racconti, vissuti ed esperienze legate alle fabbriche e alla tradizione tessile della valle. La prima fase, Call for Memories, si è svolta lo scorso novembre con un open day al Lanificio Picco, durante il quale sono state raccolte testimonianze di donne e uomini che hanno trascorso una vita nel mondo della fabbrica.

L’esposizione proporrà video interviste realizzate da Maurizio Pellegrini, ritratti fotografici firmati da Stefano Ceretti e installazioni sonore. A questo nucleo si affiancherà anche Anti-Uniforme, mostra fotografica messa a disposizione da Reda, con una serie di ritratti analogici in bianco e nero dedicati alle persone della valle: artigiani, lavoratori e professionisti raccontati attraverso il lavoro, i gesti, il tempo e le relazioni.

Nel progetto sono coinvolti anche gli studenti del Liceo Artistico Quintino Sella e il Gruppo FAI Giovani, che accompagneranno i visitatori alla scoperta del Lanificio e della sua storia.

Fondato nel 1883, il Lanificio Picco rappresenta uno dei luoghi simbolo dell’archeologia industriale biellese e della storia sociale italiana. Proprio qui, nel 1943, ebbero origine gli scioperi che nel 1944 portarono alla sottoscrizione, a Coggiola, del Patto della Montagna, primo accordo in Europa a sancire la parità salariale tra uomini e donne.

L’inaugurazione si terrà venerdì 22 maggio 2026 alle 18.30 al Lanificio Picco, in Frazione Picco 6, a Veglio. La mostra sarà visitabile nei fine settimana dal 23 maggio al 12 luglio: il sabato solo su prenotazione e la domenica dalle 11 alle 18. L’ingresso è gratuito.