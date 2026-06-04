A tu per tu con la natura, incontro a Palazzo Gromo Losa con il Fotoclub Biella

Nell’ambito dell’11ª edizione di Selvatica – Arte e Natura in Festival, proseguono presso l’auditorium di Palazzo Gromo Losa gli “Incontri del Giovedì”, appuntamenti con scrittori, fotografi ed esperti di viaggio, natura e ambiente. Stasera, giovedì 4 giugno, alle 21, si terrà il terzo incontro dal titolo “A tu per tu con la natura”, a cura del Fotoclub Biella.

Una serata di proiezioni fotografiche per avvicinare il pubblico a momenti autentici, catturati nel cuore degli ambienti più selvaggi. Verranno proiettati audiovisivi realizzati da alcuni soci, che hanno per tema la bellezza del mondo naturale in tutte le sue forme. Dalle esperienze vissute sia a migliaia di km di distanza che a pochi passi dall’uscio di casa, i fotografi protagonisti della serata proporranno immagini relative alla magnificenza del mondo animale della diversità della fauna aviaria incontrata nei viaggi in giro per il mondo. Un racconto per immagini che mette al centro l'esperienza diretta, lo sguardo sul campo, il rapporto tra chi osserva e ciò che viene osservato. Si ricorda che tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.