Palestra Piscina Armonia in Equilibrio, un ricco palinsesto di corsi e lezioni: ecco la promo estate 2026 FOTO

Il Benessere anche e soprattutto in estate.

La Palestra Piscina ARMONIA in EQUILIBRIO ASD vi aspetta con il ricco palinsesto di corsi e lezioni: Corsi Fitness e Dance, Acquagym, Tai Chi stile Yang e stile Chen, Ginnastica Taoista (Tai Chi METABOLICO con sessioni finalizzate al dimagrimento e alla tonificazione), Ginnastica Posturale, Pilates, Yoga Terapia.

Con la promozione ESTATE 2026 e il pacchetto trimestrale dedicato a 100,00 euro, potrete scegliere di frequentare il nostro Centro ANCHE SOLO PER I MESI ESTIVI, con una programmazione a vostro piacimento, attiva da giugno a settembre e possibilità di sospenderla nel mese di agosto.

LEZIONI ONLINE

E Per chi preferisce allenarsi insieme a noi da casa potrà seguire in diretta su Zoom tutte le lezioni programmate in sede.

Con noi l’ estate è di sole, energia e benessere.

PROFESSIONALITÀ E SERVIZI!

I nostri trainer certificati sapranno consigliarvi in termini di allenamento e alimentazione per un percorso personalizzato IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE e in tema di: controllo del peso corporeo, lavoro sulla postura, gestione dell'ansia e dello Stress.

Vitalità nelle vostre giornate, qualità del sonno, pieno alimentare personalizzato, prevenzione e benessere Fisico, posturale ed emotivo!

Durante il mese di giugno proseguono i corsi di ACQUATICITÀ NEONATALE E NUOTO BIMBI con una promozione altrettanto dedicata che potrete congelare fino a settembre. In uno spazio confortevole e accogliente, con un numero massimo di 6 bambini per lezione e l’acqua accuratamente scaldata a 33°, il lavoro di acquaticità bimbi presso la nostra struttura trova la sua massima espressione. La piscina tranquilla e silenziosa si rivelerà una vera e propria nicchia da condividere con il vostro bimbo.

Vi aspettiamo per una estate all'insegna del Fitness del benessere e dei sorrisi. Prova gratuita senza impegno.

SALE CLIMATIZZATE

www.armoniainequilibrio.com

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Telefono: 3480085486

Siamo in via Milano 54 a Vigliano Biellese.

Per informazioni: 348-008 5486.