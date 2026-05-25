Strabiella, è partito il conto alla rovescia per l’edizione 2026

“Siamo felici di annunciare che la XXXVII edizione della Strabiella, storica corsa su strada non competitiva e camminata ludico-motoria, è ormai alle porte”. Ad annunciarlo i promotori dell’evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana del Comitato di Biella, con il prezioso supporto di realtà locali, in programma sabato 6 giugno.

Sarà ancora una volta un’occasione speciale per raccogliere fondi a sostegno di progetti umanitari sul nostro territorio. La Strabiella nasce negli anni ‘80 con una forte vocazione sociale e sportiva e, nel tempo, è diventata uno degli appuntamenti più attesi della nostra città. Centinaia di partecipanti di tutte le età si riuniscono ogni anno per un pomeriggio all’insegna del benessere, della solidarietà e del divertimento, percorrendo insieme le vie del centro di Biella in un percorso di 6 km, ideale sia per podisti allenati che per famiglie e amanti delle camminate.

Sarà inoltre l’occasione perfetta per ammirare le bellezze storiche e architettoniche che il centro cittadino offre. “L’invito è esteso a tutti i Comitati di Croce Rossa e quest’anno avremo la partecipazione di diversi Comitati che si uniranno alla manifestazione, rendendo questo momento ancora più speciale – spiegano dalla CRI di Biella - Vi aspettiamo sabato 6 giugno, con apertura delle iscrizioni dalle 14 presso la sede di Via Quintino Sella 61”.

Alle 19 partirà il mini giro dedicato ai bambini con percorsi di 300, 600 e 900 metri in base all’età, mentre alle 19.30 prenderanno il via i camminatori e alle 20 tutti gli altri partecipanti. La quota di iscrizione è di 8 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini; il ricavato verrà destinato interamente a finanziare i progetti del Comitato sul territorio. Al termine della manifestazione sarà previsto un rinfresco per tutti i partecipanti e, come da tradizione, il gruppo più numeroso riceverà un premio speciale, intitolato alla memoria del volontario Oscar Botto Steglia.

Per qualsiasi informazione o per iscriversi, si possono contattare i numeri 3387938456 o 3332072873.