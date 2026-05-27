Giardino privato di Ermenegildo Zegna, in calendario due visite guidate speciali

Domenica 7 giugno, il Giardino privato di Ermenegildo Zegna, solitamente non accessibile al pubblico, aprirà eccezionalmente le sue porte per due visite guidate speciali in occasione dell’iniziativa organizzata da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

Tema dell’edizione 2026: “La vista”, uno sguardo rinnovato sul giardino, per comprenderne i valori, leggere i segni della storia, lasciarsi sorprendere dalla bellezza.

Un’occasione rara per scoprire un luogo di straordinario valore storico e paesaggistico, recentemente restituito al suo splendore grazie a un attento intervento filologico basato su rigorose ricerche archivistiche, condotto nel rispetto delle essenze e dei disegni originari.

Il giardino porta la firma di due grandi protagonisti dell’architettura del paesaggio del Novecento.

Otto Maraini, che ne ha definito l’impianto e il carattere attuale, inserì con sensibilità statue, decorazioni ed elementi simbolici; sua è la grande fontana attraversata da inaspettate suggestioni marine. Negli anni Sessanta, Pietro Porcinai intervenne introducendo importanti variazioni, in particolare nelle componenti decorative, arricchendo ulteriormente il dialogo tra architettura e natura.

Accompagnati da due guide specializzate — una in botanica e cura dei giardini storici, l’altra negli aspetti storici — i visitatori percorreranno sentieri curati, tra fioriture e angoli nascosti: dalla suggestiva grotta dei leoni agli spazi più intimi del giardino, emergerà una visione poetica del paesaggio che racconta la passione del Fondatore per la bellezza, la natura e l’armonia. Un’esperienza unica per entrare in contatto con l’anima di un luogo straordinario.

Iscrizioni sul sito https://www.fondazionezegna.org/2026/05/06/visita-guidata-al-giardino-privato-di-ermenegildo-zegna/