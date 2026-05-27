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EVENTI | 27 maggio 2026, 08:10

Giardino privato di Ermenegildo Zegna, in calendario due visite guidate speciali

Giardino privato di Ermenegildo Zegna, in calendario due visite guidate speciali

Giardino privato di Ermenegildo Zegna, in calendario due visite guidate speciali

Domenica 7 giugno, il Giardino privato di Ermenegildo Zegna, solitamente non accessibile al pubblico, aprirà eccezionalmente le sue porte per due visite guidate speciali in occasione dell’iniziativa organizzata da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia.

Tema dell’edizione 2026“La vista”, uno sguardo rinnovato sul giardino, per comprenderne i valori, leggere i segni della storia, lasciarsi sorprendere dalla bellezza.

Un’occasione rara per scoprire un luogo di straordinario valore storico e paesaggistico, recentemente restituito al suo splendore grazie a un attento intervento filologico basato su rigorose ricerche archivistiche, condotto nel rispetto delle essenze e dei disegni originari.

Il giardino porta la firma di due grandi protagonisti dell’architettura del paesaggio del Novecento.
Otto Maraini, che ne ha definito l’impianto e il carattere attuale, inserì con sensibilità statue, decorazioni ed elementi simbolici; sua è la grande fontana attraversata da inaspettate suggestioni marine. Negli anni Sessanta, Pietro Porcinai intervenne introducendo importanti variazioni, in particolare nelle componenti decorative, arricchendo ulteriormente il dialogo tra architettura e natura.

Accompagnati da due guide specializzate — una in botanica e cura dei giardini storici, l’altra negli aspetti storici — i visitatori percorreranno sentieri curati, tra fioriture e angoli nascosti: dalla suggestiva grotta dei leoni agli spazi più intimi del giardino, emergerà una visione poetica del paesaggio che racconta la passione del Fondatore per la bellezza, la natura e l’armonia. Un’esperienza unica per entrare in contatto con l’anima di un luogo straordinario.

Iscrizioni sul sito https://www.fondazionezegna.org/2026/05/06/visita-guidata-al-giardino-privato-di-ermenegildo-zegna/

c.s. casa zegna, s.zo.

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