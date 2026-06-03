La Costituzione letta ad alta voce, "Qualcuno si è commosso" FOTO

Nell'ambito del programma Mai Come Ora 2026, Le Parole Fucsia ieri martedì 2 giugno hanno letto la Costituzione, in tutti i quartieri di Biella e in svariati comuni della Provincia.

"E' stato un momento di cittadinanza attiva, portata con semplicità, un sentimento percepito come molto vicino e intenso. Qualcuno si è commosso, altri hanno portato i figli e le figlie, altri ancora hanno coinvolto le amministrazioni comunali", spiegano Le Parole Fucsia. Un momento variegato, per il movimento, nonostante l'acquazzone finito poco prima delle 18, orario del ritrovo.

"Riteniamo che la Costituzione sia innanzitutto patrimonio comune - scrivono gli organizzatori - . Da qui il desiderio di promuovere una lettura pubblica, dal basso, di libero accesso, in un profondo desiderio di riconnessione con le origini della Repubblica, origini che raccontano un Paese - il nostro - che superata la tragedia del ventennio fascista, si unisce, per ricostruire. Un Paese dove le differenze sono opportunità, dove l'identità non è costruita sulla base dell'esclusione, ma sul riconoscimento di valori comuni, come la libertà, l'autodeterminazione, il lavoro, la democrazia, l'antifascismo. Un Paese che - se letto attraverso gli articoli della Costituzione - sembra decisamente più all'avanguardia della nostra Italia contemporanea. Un Paese cui provare ad assomigliare di più e meglio".