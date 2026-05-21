All’Oasi Zegna le fioriture della Conca dei Rododendri, al via le passeggiate di maggio e giugno

Da metà maggio a inizio giugno la Conca dei Rododendri, situata alle porte dell'Oasi Zegna, voluta da Ermenegildo Zegna e progettata negli anni Cinquanta dall’architetto Pietro Porcinai, fiorisce trasformandosi in una tavolozza di sfumature rosse, di rosa, di bianchi e di viola creando una suggestiva esplosione di colori. Le passeggiate guidate, in collaborazione con le guide naturalistiche di Over Alp, sono un’occasione unica per immergersi alla scoperta di questo spettacolo della natura. Le date delle passeggiate accompagnate da segnare in agenda: dal 23 maggio ogni sabato e domenica alle 10 e 14 e anche lunedì 1 e martedì 2 giugno sempre dalle 10 alle 14.

6 appuntamenti durante i quali le guide naturalistiche illustreranno il fenomeno della fioritura accompagnando i visitatori tra meravigliosi esemplari floreali e opere d’arte open air come “Two Way Mirror/ Hedge Arabesque” di Dan Graham realizzata per il progetto “All’Aperto” promosso da Fondazione Zegna: un'installazione che attraverso la rifrazione differenziata avvolge i visitatori in un gioco di riflessi, moltiplicandone gli sguardi sul paesaggio circostante e sui colori assicurati dalle fioriture.

Per tutte le informazioni sulle passeggiate è possibile visitare la pagina dedicata sul sito di Over Alp.