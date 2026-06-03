Ginnastica Sprint Cavaglià, arrivederci a settembre! FOTO

Nei giorni scorsi si è svolto il saggio di fine anno della società Ginnastica Sprint Cavaglià. Dopo una prima fase di riscaldamento, le atlete si sono divise tra i vari attrezzi: trave, corpo libero e trampolino elastico. L’obiettivo principale della è stato per celebrare il talento e l’impegno delle atlete che si sono cimentate anche in esercizi divise in piccoli gruppi. Si sono esibiti ginnaste dai 5 ai 16 anni, da chi ha iniziato a fare attività solo quest'anno fino agli agonisti, commenta il tecnico Hortensia Dalimon.

Al termine della manifestazione tutte le partecipanti hanno ricevuto come omaggio un piccolo pensiero come ricordo dell’evento.

L'ingresso è stato libero per tutti gli amanti di questa splendida disciplina.

La società augura buone vacanze a tutti e spera di rivedere tutti con lo stesso entusiasmo alla ripresa dei corsi mercoledì 2 settembre.