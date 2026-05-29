Tenetevi pronti amanti dei vostri amici a quattro zampe, a Bioglio torna la Strabau, alla III Edizione. La passeggiata benefica non competitiva è in calendario domenica 7 giugno, il 14 in caso di maltempo. La partenza è fissata all'area dei festeggiamenti "La Valentina" in via Roma 21. Alle 9 si raccoglieranno le adesioni, alle 10 si parte lungo un percorso di circa 5 km, alle 11 è prevista una tappa con rinfresco e intrattenimento di Educazione

Cinofila con educatori certificati.

Dopo il pranzo organizzato dalla pro loco alle 14 ci sarà la sfilata a 4 zampe e i bambini faranno da giudici! seguirà intrattenimento e dimostrazione "DISC DOG" con A. Cancelliere & L. Dallere. Sono quindi prevista anche attività cinofile a cura della Biella Soccorso Cinofilo.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Bioglio in collaborazione con il Pioppeto di Sandigliano.

Se anche tu pensi di partecipare conferma la tua presenza entro il 31 maggio a

Marco 344 1193836 - Roberto 347 9911870