MeBo Museum, Archivissima, la notte degli archivi: “L’invisibile non è assenza, attende solo di essere svelato”

Il 5 giugno 2026 si svolgerà l’undicesima edizione de La Notte degli Archivi che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia. La Notte degli Archivi, patrocinata dall’ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, rientra nel programma del Festival Archivissima. L’edizione 2026 sarà dedicata al tema "quello che non c'è”.

In occasione di Archivissima – La Notte degli Archivi, evento culturale nazionale dedicato alla valorizzazione degli archivi e della memoria collettiva, Me.Bo. Menabrea Botalla Museum aprirà eccezionalmente le proprie porte al pubblico.

Per una sera il museo si trasformerà in un luogo di scoperta e meraviglia, offrendo un accesso straordinario e in anteprima alla biblioteca e alla nuova ala museale, spazi attualmente non accessibili ai visitatori.

La nuova ala, la cui inaugurazione è prevista per ottobre 2026, sarà eccezionalmente visitabile pur essendo ancora in fase di allestimento: un’occasione unica per scoprire i progetti e gli ambienti che prenderanno forma entro la fine dell’anno.

Anche la biblioteca del museo, attualmente riservata agli addetti ai lavori, verrà aperta al pubblico per la prima volta, permettendo ai visitatori di avvicinarsi a volumi e materiali finora non accessibili al grande pubblico.

Il tema scelto per l’occasione — “L’invisibile non è assenza, attende solo di essere svelato” — invita il pubblico a oltrepassare soglie inedite e a scoprire ciò che normalmente rimane nascosto dietro le quinte di un museo: documenti, collezioni, archivi e spazi in divenire.

Le visite partiranno dalle ore 18:00 con ingressi ogni 45 minuti; l’ultimo accesso è previsto alle ore 20:15. La formula consentirà un’esperienza intima, curata e adatta a tutti i visitatori.

Dettagli evento

Venerdì 5 giugno 2026

Me.Bo. Museum

Dalle ore 18:00 | Ingressi ogni 45 minuti | Ultimo ingresso ore 20:15

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria

351 6817705

info@mebomuseum.it

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L’iniziativa fa parte del calendario di Archivissima, il Festival e la Notte degli Archivi. 4 — 7 giugno 2026