Cavaglià, festa dei popoli a Villa Salino nel segno dell’inclusione

Festa dei popoli nel comune di Cavaglià. Sarà un evento multietnico, nell’ottica dell’inclusione e della valorizzazione di tradizioni, usi e costumi delle diverse culture. L’appuntamento è per domenica 7 giugno, dalle 14 alle 18, nei giardini di Villa Salino.
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