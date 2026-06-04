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Cavaglià, festa dei popoli a Villa Salino nel segno dell’inclusione
Cavaglià, festa dei popoli a Villa Salino nel segno dell’inclusione
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Basso Biellese | 04 giugno 2026, 08:20

Cavaglià, festa dei popoli a Villa Salino nel segno dell’inclusione

Cavaglià, festa dei popoli a Villa Salino nel segno dell’inclusione

Cavaglià, festa dei popoli a Villa Salino nel segno dell’inclusione

Festa dei popoli nel comune di Cavaglià. Sarà un evento multietnico, nell’ottica dell’inclusione e della valorizzazione di tradizioni, usi e costumi delle diverse culture. L’appuntamento è per domenica 7 giugno, dalle 14 alle 18, nei giardini di Villa Salino.

g. c.

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