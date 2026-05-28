Valdengo in festa 2026, ecco il programma completo della 41° edizione da venerdì 29 maggio a lunedì 8 giugno

Anche quest’anno torna Valdengo in festa, con la sua 41ª edizione all’insegna della cultura, dello sport e della condivisione. Gli appuntamenti, a ingresso libero, dureranno da venerdì 29 maggio a lunedì 8 giugno 2026 e si terranno presso il Centro Sportivo Comunale di Valdengo. La manifestazione è organizzata dal “Gruppo Amici Sportivi di Valdengo APS-ETS” con il patrocinio del Comune di Valdengo e la collaborazione di numerosi enti e associazioni locali. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza.

Quest’anno un’importante novità per Valdengo. In occasione della Festa della Repubblica , il Comune di Valdengo è stato scelto per la proiezione in diretta dell’evento di Piazza del Quirinale (Roma) “I volti della Repubblica - 80 anni dal Referendum”, rientrando tra gli 80 comuni italiani che hanno ottenuto il benestare. Tra gli ospiti dello spettacolo figurano Gianni Morandi, Annalisa, Miriam Leone, Claudio Baglioni, Roberto Bolle, Paola Cortellesi e tanti altri attori, attrici e cantanti. Sostenuto direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il progetto è volto a consolidare questo importante traguardo promuovendo la partecipazione dei cittadini alle celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica. Si tratta pertanto di una concessione significativa per il Comune di Valdengo, che si era candidato per tale iniziativa.

Di seguito il programma completo della manifestazione:

Venerdì 29 maggio

Ore 19.00: Cena. Piatti del giorno: polenta e baccalà e ziti con bagna cauda.

Ore 21.30: Apertura dei festeggiamenti con il concerto della Filarmonica di Valdengo diretta dai Maestri Michael Costanza ed Enrico Bartolini (“La musica col sorriso”). A seguire DJ Set.

Sabato 30 maggio (Prevista la presenza del toro meccanico)

Ore 10.00: 16° concorso di Scultura e Intaglio del legno avente come tema “La primavera”.

Ore 19.00: Cena. Piatti del giorno: stinchi al forno e risotto robiola e speck al caffè.

Ore 21.00: “Zumba in Love”.

Ore 21.50: “VR Audio Crazy 90” Disco Dance.

Domenica 31 maggio (Prevista la presenza del toro meccanico)

Ore 9.00: torneo di calcio della Categoria Pulcini.

Ore 10.00: seconda giornata del concorso di Scultura e Intaglio del legno.

Ore 10.30: Santa Messa al campo.

Ore 17.00: Esposizione lavori e premiazione del 16° concorso di Scultura e Intaglio del legno.

Ore 19.00: Cena. Piatti del giorno: guancia stracotta al vino rosso e pizzoccheri alla valdenghese.

Ore 21.30: “Band IT” (Music Dance). A seguire DJ Set.

Lunedì 1 giugno

Ore 19.00: Cena. Piatti del giorno: paella di carne e pesce e porchetta al forno.

Ore 21.30: Queen Tribute Band.

Ore 23.00: “Back to Sabbath” (Tribute Band). A seguire DJ Set.

Martedì 2 giugno

Ore 9.00: Gara ciclistica categoria Esordienti primo anno.

Ore 10.30: Gara ciclistica categoria Esordienti secondo anno in memoria di Lino Lava, Silvano Borrione e Adriano Pella.

Ore 15.00: Partenza gara ciclistica categoria Allievi in memoria di Celestino Vercelli.

Ore 19.00: Cena. Piatti del giorno: linguine al ragù di seppia e spiedini di pesce.

Dalle 21.00 alle 22.45: Diretta dell’evento per la Festa della Repubblica.

Dalle 22.45 all’1.00: “Limited Edition” (Music Dance).

Mercoledì 3 giugno

Ore 19.00: Cena. Piatti del giorno: panissa alla vercellese e bollita e testina con bagnet.

Ore 21.30: Damasco (Pop Rock).

Ore 23.00: Stand Up (Pop Rock).

Giovedì 4 giugno

Ore 19.00: Cena. Piatti del giorno: plin al sugo di arrosto e roast beef di bue.

Ore 20.00: Gara podistica “Stravaldengo” in memoria di Primo Braga e Piero Varini. Trofeo Comune di Valdengo.

Ore 21.30: “Poetica” (tributo a Elisa e a Cremonini).

Ore 23.00: “Skarbozz” (Ska Music).

Venerdì 5 giugno

Ore 17.00: Memorial di calcio in ricordo di Umberto Marangon, Lorenzo Botta e Maurizio Botta.

Ore 19.00: Cena. Piatti del giorno: polenta e merluzzo e risotto alla cagnona.

Ore 21.30: “Fuori Menu” (Music Dance). A seguire DJ Set.

Sabato 6 giugno

Ore 14.00: Torneo semilampo di scacchi organizzato da Scacchi Club Vallemosso. Trofeo Quinto e Giovanni Boschetto.

Ore 14.00: Manifestazione sportiva giochi intercomunali.

Ore 19.00: Cena. Piatti del giorno: ossobuco con risotto alla milanese e paella di carne e pesce.

Ore 21.30: “VR Audio Crazy 90” (Disco Dance).

Domenica 7 giugno

Ore 9.00: Manifestazione sportiva giochi intercomunali.

Dalle 10.30 alle 13.00: Pompieropoli con esposizione mezzi.

Dalle 15.00 alle 18.00: Percorso educativo per bambini con sorpresa finale.

Ore 19.00: Cena. Piatti del giorno: polenta concia e tapulon con polenta.

Ore 21.30: “NR74” (musica anni 60-80).

Ore 23.00: “La Stanza dei Pesci” (musica anni 70-90).

Lunedì 8 giugno

Ore 19.00: Cena. Piatti del giorno: stinchi al forno e tagliolini alla norma.

Ore 21.00: “Vasco Rock” (Tribute Band).

Ore 22.00: Estrazione Grande Lotteria. A seguire lo spettacolo pirotecnico e “Vasco Rock”. In conclusione della serata e dei festeggiamenti di Valdengo in Festa, il DJ Set.

Ogni sera la cena ha un menù fisso e propone i piatti del giorno sopra indicati. Inoltre, ogni giorno sarà possibile avere una degustazione di paletta con polenta concia e mostarda di mele e una selezione di formaggi biellesi con marmellate, mostarda di mele e miele di castagno.

La 41ª edizione di Valdengo in Festa si conferma ancora una volta un appuntamento irrinunciabile per chi ama la convivialità, lo sport, la musica dal vivo e la buona cucina, in un clima di fraternità e solidarietà che contraddistingue ogni edizione.