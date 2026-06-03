Al via la stagione della Rete Museale Biellese 2026, gli eventi del fine settimana

Domenica 7 giugno si inaugura la stagione della Rete Museale Biellese 2026, con l’apertura coordinata di 17 siti culturali sui 24 aderenti (verificare giorni e orari di apertura di seguito).

L’edizione 2026 si caratterizza per una maggiore flessibilità di apertura, con alcuni siti che hanno già aperto in alcune date in primavera e altri che proseguiranno le aperture anche da ottobre a dicembre, dopo i 4 mesi estivi dove si concentreranno la maggior parte delle aperture e degli eventi collegati.

Il coordinatore Giuseppe Pidello commenta così l’avvio della 15ª edizione del progetto: “Dal 2012 abbiamo selezionato e formato 315 operatori: una semina continua che produce a lungo termine dei risultati, perché diversi tra loro, anche molto giovani, dopo l’esperienza con la Rete sono entrati nel mondo del lavoro e alcuni hanno anche sviluppato una professione in ambito culturale”. Insomma, la Rete Museale Biellese offre opportunità di crescita culturale ai giovani della provincia biellese, ma allo stesso tempo propone ai luoghi peculiari del territorio profili selezionati e appositamente formati. Continua Pidello: “Quest’anno abbiamo introdotto alcuni importanti cambiamenti nel rapporto con le associazioni, le fondazioni, gli enti e i comuni aderenti, sottoscrivendo un accordo che rafforza il ruolo e la collaborazione di tutti per il comune obiettivo di una valorizzazione integrale dei beni culturali e dei paesaggi biellesi. Riproporremo inoltre un premio per i visitatori più ‘affezionati’: chi visiterà 6 siti della Rete e 6 realtà della comunità Slow Food Travel Montagne Biellesi, completando l’apposita cartolina, avrà un riconoscimento che consisterà in alcune visite speciali”.

GLI EVENTI DEL PROSSIMO FINE SETTIMANA

La mostra “Tra pedali e telai” alla Fabbrica della Ruota

Da domenica 7 giugno 2026 a domenica 26 luglio 2026 alla Fabbrica della Ruota di Pray, tutte le domeniche dalle 14,30 alle 18,30 e nei giorni feriali su prenotazione (3513902199), sarà visitabile la mostra “Tra pedali e telai. Cinquant’anni di ciclismo pionieristico biellese (1880-1930)”. Organizzata dal DocBi - Centro Studi Biellesi in collaborazione con UCAB, si propone come un viaggio antropologico e tecnico attraverso la storia e l’evoluzione della bicicletta.

Ritorna “Storie biellesi” - Prima tappa di giugno all’Ex Mulino Susta

Nel mese di giugno prende forma la stagione “Storie Biellesi 2026” che, anche quest’anno, ha vinto il contributo di Fondazione CRBiella, grazie al Bando CulturHub, di Fondazione CRT e della Regione Piemonte. Il 7 giugno 2026, giorno di apertura della Rete Museale Biellese, si parte con un concerto di Alex Gariazzo & Roberto Bongianino all’Ex Mulino Susta in Valdilana.

“Suoni in movimento” in scena a Palazzo Gromo Losa

Quando musica, arte e cultura parlano la stessa lingua: ritorna “Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese”, l’anima diffusa di “Suoni in Movimento”, una rassegna che porta la musica nei luoghi più evocativi del territorio della provincia di Biella: santuari, ecomusei, ville storiche e siti UNESCO si trasformano in scenari d’ascolto in cui arte, storia e paesaggio si incontrano. Ogni appuntamento è pensato come un’esperienza immersiva, arricchita da visite guidate, incontri con gli artisti, degustazioni e prime esecuzioni assolute. Il repertorio spazia dalla musica antica alla contemporanea, con proposte multidisciplinari e inclusive che dialogano con il territorio e il suo patrimonio artistico e naturalistico che fanno del biellese un luogo da scoprire. Un percorso tra suoni e paesaggi, pensato per chi ama lasciarsi sorprendere dalla bellezza nascosta nei luoghi e nelle note. Dopo la tappa del 31 maggio alla Villa Ca' Bianca di Salussola, l’iniziativa andrà in scena a Palazzo Gromo Losa, dove domenica 7 giugno alle 17 si terrà il concerto “Titanic – L’orchestra continuò a suonare” (preceduto da una visita guidata alle 16). Si tratta di una nuova produzione del Nuovo Insieme Strumentale Italiano, in Prima assoluta, che vedrà esibirsi i seguenti musicisti: Alessandro Milani (violino), Lara Albesano (viola), Sergio Patria (violoncello), Tommaso Fiorini (contrabbasso), Elena Ballario (pianoforte), Claudio Moneta (voce recitante), Camilla Patria (regia), mentre le musiche saranno di Gounod, Ayer, Strauss, Godin, Mendelssohn, Offenbach e Massenet.

I 24 SITI DELL’EDIZIONE 2026, CON I GIORNI E GLI ORARI DI APERTURA

Museo del Territorio Biellese – BIELLA – Chiuso temporaneamente

Antonio Bertola ingegnere militare – MUZZANO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo – ROSAZZA – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, lunedì 10 e venerdì 21 agosto con orario 21:00-24:00

Casa Zegna – VALDILANA, Località Trivero (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 22 novembre con orario 11:00-17:00

Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro – NETRO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 26 luglio, sabato 15 agosto e le domeniche dal 6 settembre al 25 ottobre, con orario 14:30-18:30

Centro di Documentazione sull’Emigrazione – DONATO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Cittadellarte Fondazione Pistoletto – BIELLA (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 10:30-18:30

Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge – COSSATO – Aperto domenica 28 giugno, domenica 20 settembre, domenica 4 ottobre e domenica 11 ottobre con orario 10:00-12:30 e 14:30-18:30, sabato 17 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Civiltà Montanara – MUZZANO, Frazione Bagneri – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30, sabato 4 luglio con orario 8:30-12:30 e 14:30-18:30

Ecomuseo della Lavorazione del Ferro – MONGRANDO – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Terracotta – RONCO BIELLESE – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 2 agosto e dal 30 agosto al 4 ottobre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Tradizione Costruttiva – TRAPPA DI SORDEVOLO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Ecomuseo della Vitivinicoltura – RICETTO DI CANDELO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Ex Mulino Susta – VALDILANA, Località Soprana – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Fabbrica della Ruota – PRAY (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

FORMA – Museo del Formaggio e dell’Alpicoltura – POLLONE (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo degli Acquasantini – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo del Bramaterra – SOSTEGNO, Frazione Casa del Bosco – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 19 luglio, domenica 2 agosto e le domeniche dal 23 agosto al 27 settembre, con orario 14:30-18:30

Museo della Passione – SORDEVOLO (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 21 giugno al 20 settembre con orario 14:30-18:30

Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Museo delle Migrazioni – PETTINENGO – Aperto le domeniche dal 28 giugno al 18 ottobre con orario 15:00-19:00

Museo dell’Oro e della Bessa – ZUBIENA, Frazione Vermogno – Aperto le domeniche dal 21 giugno all’11 ottobre con orario 14:30-18:30

Palazzo Gromo Losa – BIELLA, Piazzo (ingresso a pagamento) – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 14:30-18:30

Santuario di San Giovanni d’Andorno – CAMPIGLIA CERVO – Aperto le domeniche dal 7 giugno al 27 settembre con orario 15:00-18:00



