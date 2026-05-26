Tra pedali e telai, alla Fabbrica della Ruota la storia del ciclismo pionieristico biellese FOTO

Tra pedali e telai, alla Fabbrica della Ruota la storia del ciclismo pionieristico biellese

Dal 7 giugno al 26 luglio 2026 la Fabbrica della Ruota di Pray ospita la mostra “Tra pedali e telai. Cinquant’anni di ciclismo pionieristico biellese (1880-1930)”, organizzata dal DocBi - Centro Studi Biellesi in collaborazione con UCAB.

Il percorso propone un viaggio nella storia della bicicletta e del ciclismo biellese attraverso 17 esemplari costruiti tra il 1880 e il 1930, accompagnati da schede tecniche, pannelli tematici, immagini, giornali e oggetti d’epoca. La collocazione dei mezzi all’interno della Fabbrica della Ruota consente anche un confronto tra meccanica ciclistica e archeologia industriale tessile.

L’esposizione racconta l’evoluzione del velocipede, da mezzo inizialmente guardato con diffidenza a simbolo della mobilità moderna e dell’agonismo sportivo. Il cuore della rassegna resta però profondamente biellese: dalle prime associazioni velocipedistiche alla nascita dell’UCAB, dalle competizioni pionieristiche alle figure di Felice Chiais, Toni Gremmo e Pinutin Santhià, fino alle imprese legate alla Serra, alla salita di Oropa e al giro delle valli biellesi.

Accanto alla dimensione sportiva, la mostra approfondisce il rapporto con l’industria e con le officine del territorio, richiamando il ruolo di Camillo Olivetti e presentando pezzi di particolare interesse, tra cui una Bianchi militare del 1912 e una Gladiator del 1896.

Realizzata con il sostegno di Fondazione CRB-Bando Culturhub, Fondazione CRT e Regione Piemonte, la mostra sarà visitabile tutte le domeniche dalle 14.30 alle 18.30 e nei giorni feriali su prenotazione.