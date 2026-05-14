A Sala arriva la mostra Ritrattə Partigiane

Sabato 16 maggio alle ore 15 presso i locali della Casa della Resistenza sarà inaugurata la mostra Ritrattə Partigiane. Il progetto nasce dall'esigenza di ricordare il passato di Resistenza e di costruzione dei diritti di donne straordinarie e troppo spesso dimenticate. La straordinarietà di queste donne e del loro impegno è di grande attualità.



Le Ritrattə nascono anni fa dal tratto di Elena Volongo, in arte Ri_bellula, con la volontà di riportare alla memoria storie di donne messe ai margini della Storia più conosciuta. Solo all'inizio del 2025 hanno preso la caratteristica di diventare anche "partigiane". L'arte di Elena si è unita alla passione per la storia della Resistenza di Carlo Giannuzzi di ANPI Commissione Scuola "Dolores Abbiati", e di Amalia Perfetti di ANPI Colleferro "La Staffetta Partigiana" e coautrice del libro Partigiane edito da People.



Ritrattə Partigiane nasce così da questo incontro felice che ha portato a progettare un percorso visivo che si arricchisce continuamente di nuove meravigliose personagge, più o meno note, seguendo presentazioni ed esposizioni ma anche suggestioni di Amalia, Elena e Carlo.



Da ottobre 2025 fanno parte della collezione anche due biellesi: Alba Spina e Lea Gariazzo. Ogni Ritratta racconta di queste partigiane il prima, il durante e il dopo la Resistenza e porta con sé una frase (scritta a mano sul fondo colorato). Le citazioni e le parole chiave vogliono essere un invito alla riflessione e alla cura di una memoria della Resistenza viva e condivisa.



All'inaugurazione saranno presenti l'artista Elena Volongo e Amalia Perfetti, che presenterà il libro "Partigiane" (People).

La mostra sarà esposta dal 16 maggio al 18 ottobre con i seguenti orari di visita: domenica 17 maggio, dalle 15 alle 18 fino al 27 giugno, sabato dalle 15 alle 18 dal 5 luglio al 18 ottobre, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 su appuntamento, contattando il numero 340 9687191 o scrivendo una mail a museoresistenzasala@gmail.com.



