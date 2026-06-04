Tavigliano, Marco Lamantia è il nuovo sindaco: insediato il consiglio comunale e assegnate le deleghe FOTO

Nuovo consiglio comunale per Tavigliano. Nella serata di ieri, 3 giugno, si è insediata la nuova amministrazione guidata dal sindaco Marco Lamantia, che raccoglie il testimone da Gino Mantello, per molti anni alla guida del paese.

Ad inizio assemblea è stato osservato un minuto di silenzio per la prematura scomparsa del Carabiniere trovato senza vita a Varazze, stimato e conosciuto in tutta la Valle Cervo. Al giuramento del nuovo primo cittadino, è seguita l’assegnazione delle deleghe ai due membri di giunta: Elena Ramella sarà il vicesindaco, con delega al bilancio, mentre l’assessore Annalisa Tiboldo Bardò si occuperà di servizi sociali e cultura.

Altre deleghe sono state poi assegnate ai consiglieri di maggioranza eletti: nello specifico, l’istruzione e i rapporti con le scuole andranno a Cecilia Corniati, la viabilità a Matteo Napolitano, il decoro urbano e il verde pubblico a Roberto Marchesini, il dialogo con le associazioni e l’abbattimento delle barriere architettoniche a Renzo Zorzi e, infine, la ricerca di bandi a Mattia Sella Agnese.

Ma non saranno esclusi nemmeno i tre non eletti tra la maggioranza, come riportato dal neosindaco Lamantia: “Saranno anche loro coinvolti nella scelte e nelle decisioni che andremo a prendere per il bene della comunità”.

Tra i banchi della minoranza, invece, avrebbero dovuto prendere posto Biagio Altruda, Fabio Antonio Renda e Simone Maggio ma molto probabilmente si andrà verso le dimissioni in blocco di tutto il gruppo eletto alle urne.