Viverone, si inaugura il Parco Culturale di Villa Lucca

Un nuovo spazio dedicato a cultura, natura e divulgazione prende vita a Villa Lucca. L’inaugurazione sarà accompagnata da una visita guidata ai punti di interesse del parco, seguita dall’intervento di Ruggero Rollini, dall’apposizione della mattonella sulla Hall of Fame e da un rinfresco finale.

La cerimonia avrà luogo alle 16 di sabato prossimo, 6 giugno. In caso di maltempo ci si sposterà nella palestra comunale di via Gattinara 51.

Ruggero Rollini guiderà i presenti in un viaggio sorprendente tra scienza, natura e società: che cosa lega l’aspirina a un prato inglese? E come può un farmaco antitumorale salvare intere foreste? Tra veleni, medicine e storie poco conosciute, si partirà alla scoperta del lato più umano della chimica e delle molecole che fanno parte della nostra vita quotidiana.