La Notte degli Archivi, Fondazione Fila Museum apre al pubblico con “Fuori catalogo” FOTO

In occasione de La Notte degli Archivi, il 5 giugno 2026, Fondazione FILA Museum apre al pubblico il proprio Archivio con “Fuori catalogo”, un’esperienza pensata per raccontare il patrimonio del brand attraverso ciò che normalmente resta invisibile. Fondazione FILA Museum è l’istituzione che custodisce, studia e valorizza il patrimonio storico del brand, promuovendo progetti culturali, attività di ricerca e iniziative aperte al pubblico.

Il FILA Brand Experience Center, situato nell’ex stabilimento FILA di Biella, è lo spazio in cui archivio, esposizione e racconto del marchio si incontrano, tra heritage e innovazione. L’iniziativa si inserisce nel programma di Archivissima, il Festival degli Archivi (4–7 giugno 2026), che coinvolge numerose città italiane con un palinsesto dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei patrimoni archivistici. Il tema dell’edizione, “Quello che non c’è”, invita a riflettere su assenze e narrazioni invisibili custodite negli archivi.

Venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 18:30, il FILA Brand Experience Center accoglierà i visitatori per una visita straordinaria all’Archivio FILA, inaugurato lo scorso autunno negli spazi dell’ex stabilimento biellese. Il percorso propone una lettura inedita dell’heritage FILA: non solo capi iconici e documenti storici, ma anche storie, dettagli e significati che restano fuori dalla narrazione ufficiale. Lungo il percorso, professionisti dell’Archivio guideranno il pubblico attraverso nuclei tematici, svelando retroscena e connessioni tra prodotto, cultura e territorio.

Elemento centrale della serata è il progetto FILA Achieve the Archive, che valorizza il contributo della community nella costruzione della memoria del brand. I visitatori sono invitati a portare con sé un capo FILA del passato e a condividerne la storia: un gesto che alimenta l’archivio come spazio vivo e in continua evoluzione. A tutti i partecipanti sarà riservato un omaggio. La serata sarà accompagnata da una selezione musicale e da un momento conviviale pensato per gli ospiti.