"R…Estate a San Nicola" 2026: a Biella concerti, conferenze ed eventi al Vernato

Musica, cultura e spiritualità animeranno l’estate biellese con “R…Estate a San Nicola”, il calendario di appuntamenti organizzato nella chiesa di San Nicola da Tolentino, al Vernato a Biella, in programma dal 6 giugno al 30 settembre 2026.

La rassegna proporrà concerti, conferenze e momenti di approfondimento culturale, con eventi pensati per coinvolgere il pubblico in un percorso tra arte, storia, musica e riflessione spirituale.

Ad aprire il programma, il 6 giugno alle 18, sarà la festa per il ventesimo anniversario dell’Associazione Amici di San Nicola, accompagnata dal concerto del quartetto di clarinetti della “Chromatic Chamber Orchestra”.

Tra gli appuntamenti musicali spicca “San Nicola in Concerto”, previsto il 13 giugno alle 21, con il coro “Melody Rock” di Bianzè diretto da Renata Monteleone e il coro “Gocce di Rugiada” di Tavigliano diretto da Enrico Martinelli. Sempre la musica sarà protagonista il 20 giugno con il concerto del quartetto di clarinetti della “Chromatic Chamber Orchestra”, mentre il 30 giugno il Trio Hexachordum proporrà il concerto spirituale “Nel cuore delle tenebre vivono le sorgenti dell’eterna luce”.

Ampio spazio anche agli incontri culturali e alle conferenze. Il professor Giulio Pavignano interverrà il 16 giugno con una relazione dedicata a “Marco Polo, l’uomo che visse in due mondi” e tornerà il 3 settembre con un appuntamento dedicato al ciclismo dal titolo “Dall’Airone al Piccolo Principe. Ciclismo di ieri, ciclismo di oggi, parole e immagini di settanta anni della corsa rosa”.

Il 23 giugno il professor Riccardo Rabaglio approfondirà il tema “Pietà e misericordia in San Nicola… da Tolentino a Biella Vernato”, mentre il 9 luglio il professor Stefano Ceffa parlerà di “Francesco nella letteratura e nella musica” in collaborazione con Ucid Biella. Il 14 luglio sarà invece il professor Enrico Martinelli a proporre una conferenza su “San Francesco nel Paradiso di Dante”.

Tra gli incontri in calendario anche quello del 23 luglio con don Eugenio Zampa, dedicato al tema “Terra Santa, c’è una strada per la pace”.

Il programma culminerà il 13 settembre con la festa patronale di San Nicola, che prevede la Santa Messa e la distribuzione dei pani benedetti.

Per tutta l’estate, inoltre, ogni domenica dal 14 giugno al 6 settembre sarà celebrata la Santa Messa alle ore 18.