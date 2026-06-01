Da “Vestita così non esci” a “Senza di me non sei nessuno”: a Biella la campagna contro la violenza psicologica

Il Centro Antiviolenza di Biella sostenuto dal Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziale del Biellese Orientale (C.I.S.S.A.B.O.) quale ente capofila e dai partner Consorzio IRIS, Città di Biella, Anteo Impresa Cooperativa Sociale, Cooperativa Animazione Valdocco, Società Cooperativa Maria Cecilia, Associazioni Underground, Non Sei Sola, PaViol, organizzazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, nell’ambito del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne Azione 3.2 finanziato dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio- Dipartimento per le Pari Opportunità ha attivato un progetto di sensibilizzazione contro la violenza maschile sulle donne rivolto in particolare ai luoghi di lavoro, ai negozi e ai locali pubblici.

Hanno aderito successivamente al progetto Il Consorzio Il Filo da Tessere con il Progetto Bilanciare e le Associazioni di categoria CNA, Confesercenti nel Biellese, Confartigianato Biella. Il materiale di comunicazione (manifesti, adesivi e locandine) riporta le frasi che le donne spesso si sentono dire dal proprio partner senza aver consapevolezza che quanto viene loro detto rappresenta una svalutazione, un tentativo di umiliare la persona, insomma una violenza psicologica. Queste frasi: “Fammi leggere con chi messaggi!” “Se mi lasci ti ammazzo!” “Se mi denunci di faccio portare via i figli!” “Vestita così non esci” “Dove cazzo sei stata!” “Senza di me non sei nessuno” “Con le tue amiche senza di me non esci” “Se mi lasci mi ammazzo” vogliono sottolineare atteggiamenti di prevaricazione, controllo e modalità di relazione non rispettosa dell’altra persona, insomma “se te lo

dice è violenza”

Le locandine e gli adesivi contengono un Qr code che rimanda alle informazioni sul Centro Antiviolenza di Biella. Gli adesivi possono essere collocati nelle toilette degli esercizi commerciali o delle aziende , trattandosi quale luogo riservato in cui con tutta tranquillità si possono recuperare le informazioni sul Centro Antiviolenza di Biella.

Sabato 6 giugno le operatrici della rete antiviolenza saranno presenti dalle 14:30 alle 20:30, presso i portici vicino al Municipio di Biella per fornire informazioni e per chi vuole scattare una foto con le immagini degli adesivi che potrà poi essere pubblicata sui social con l’hashtag #centroantiviolenzabiella.

Sempre sabato 6 giugno verrà chiesto ai gestori dei locali pubblici di indossare una maglietta con i riferimento del Centro Antiviolenza, per sensibilizzare la cittadinanza alla tematica, in periodi al di fuori del canonico mese di Novembre. Anche in questo caso Sarà possibile pubblicare una propria foto con l’hashtag #centroantiviolenzabiella.