A Biella la presentazione del libro “La poetica dell’attenzione” di Carla Fiorio

In un tempo dominato dalla distrazione continua, recuperare la capacità di prestare attenzione consapevole può diventare un gesto rivoluzionario. È questo il cuore di “La poetica dell’attenzione”, il nuovo libro di Carla Fiorio, presentato da Edizioni Effedi, che sarà al centro dell’incontro in programma venerdì 5 giugno 2026, alle 18.30, presso MAILAB, in via Gera 2 a Biella.

Il volume affronta uno dei temi più urgenti della contemporaneità: la frammentazione dell’attenzione in un mondo sempre più accelerato e iperconnesso. Attraverso un percorso che intreccia principi filosofici, neuroscienze e riflessione personale, l’autrice invita il lettore a riscoprire il valore dell’attenzione intenzionale come strumento di trasformazione interiore e di relazione autentica con il mondo esterno.

“L’attenzione è una capacità profonda e potente, spesso trascurata e data per scontata, ma essenziale per vivere in modo pieno e autentico”, sostiene Carla Fiorio. Se filosofi e pensatori del passato ne avevano già intuito l’importanza, oggi anche le neuroscienze confermano che scegliere consapevolmente dove dirigere il proprio sguardo mentale migliora la qualità delle decisioni, delle azioni, delle relazioni, della vita quotidiana e del benessere.

“La poetica dell’attenzione” propone una riflessione attuale e necessaria: rallentare per ritrovare un ritmo più umano, capace di dilatare il tempo interiore e restituire profondità e significato alle esperienze. Il libro esplora il tema dell’attenzione come facoltà autenticamente umana e si configura come un invito a riscoprire quella “forza silenziosa del Tempo Poesia”, il tempo in cui la nostra banda cognitiva si amplia e l’attenzione diventa un vero e proprio superpotere.

Durante l’incontro presso MAILAB, l’autrice dialogherà con David Deluxe di Imland Radio e con la dott.ssa Simona Ramella Paia, psicologa, psicoterapeuta e docente, che ha contribuito al libro con un approfondimento. Sarà un’occasione di riflessione su una tematica estremamente attuale, offrendo al pubblico uno spazio di esperienza condivisa sul rapporto tra attenzione intenzionale, tempo e qualità della vita.

Carla Fiorio è giornalista e formatrice. Lavora da anni nel mondo della comunicazione e della formazione, alternando l’attività in aula alla scrittura. Nel 2012 ha pubblicato con Guerini e Associati, insieme a Debora Ferrero, “Human Spirits e cultura d’impresa”; nel 2014 ha curato i testi del volume “The Fila Story”. Nel 2016, con Edizioni Effedi, ha pubblicato il romanzo “Tosse e amore”.

Quando non è in aula o davanti a una tastiera, la si può incontrare su qualche sentiero di montagna: le piace raggiungere la vetta, un po’ per la fatica, un po’ per il panorama e un po’ perché da lassù, come racconta nelle sue note biografiche, le storie assumono tutta un’altra prospettiva.

L’evento è aperto al pubblico.