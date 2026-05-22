“Negli archivi c’è tutto, anche quello che manca”: torna a Biella la Notte degli Archivi

Venerdì 5 giugno, dalle 18.30 alle 20.30, la Biblioteca Civica di Biella “Alfredo Frassati” ospiterà la Notte degli Archivi, appuntamento inserito nel calendario ufficiale di Archivissima.

Il titolo scelto per l’edizione biellese è “Negli archivi c’è tutto, anche quello che manca”, in linea con il tema 2026: “Quello che non c’è”. Documenti, disegni, stampe, immagini e manoscritti diventeranno così strumenti per raccontare assenze, tracce scomparse, progetti rimasti sulla carta e frammenti di passato ancora capaci di parlare al presente.

Alla serata parteciperanno Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Centro di Documentazione “Adriano Massazza Gal” della Camera del Lavoro di Biella, Città di Biella - Biblioteca Civica, DocBi - Centro Studi Biellesi ODV, ITIS Q. Sella, Santuario di Oropa e Unione Industriale Biellese. Saranno presenti anche l’Archivio di Stato di Biella e l’Archivio del Capitolo di Santo Stefano.

Il programma prevede una prima parte di presentazione dei documenti scelti dagli enti partecipanti e, a seguire, un laboratorio a tema archivistico.

Sempre il 5 giugno, l’Archivio del Capitolo di Santo Stefano sarà aperto al pubblico dalle 21 alle 23, con ingresso dietro al Battistero. Alle 21, al Battistero di Biella, nell’ambito della “Lunga notte delle chiese”, si terrà anche “Versi di Dio”, lettura e commento di poesie religiose con ascolto in cuffia, a cura di Voci di Donne. Seguirà la visita alle opere Preghiere mute di Riccardo Albiero in Cattedrale.

L’Archivio di Stato proporrà inoltre una “Caccia al tesoro” per le vie della città, alla ricerca di luoghi del Medioevo biellese in parte non più esistenti, ma ancora rintracciabili attraverso le carte. Chi non parteciperà potrà visitare, nella sede di via Arnulfo 15/a, una selezione di documenti dedicata ai “vuoti” lasciati dal tempo.

L’ingresso è libero.