Candelo in festa per i 90 anni di fondazione degli Alpini

Storico traguardo a Candelo per i 90 anni di fondazione degli Alpini. Due giorni di festa, con un concerto in programma alle 21 di sabato 6 giugno: a esibirsi la Fanfara Alpini di Pralungo al Ricetto di Candelo.
L’indomani, alle 9.15, si terrà il ritrovo al monumento dedicato ai Caduti. Alla cerimonia dell’alzabandiera (ore 9.30) seguirà la sfilata per le vie del borgo biellese, con tappa in diverse mete e arrivo finale in piazza Castello, dove avrà luogo la Santa Messa delle 10.45. La giornata si concluderà con il pranzo ufficiale nella sede della Sezione di Biella.