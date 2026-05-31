“SONATA”: a Palazzo Gromo Losa il dialogo tra violoncello e pianoforte con Cicchese e Deljavan

Dopo il successo de The Gypsy Project con Danilo Rossi e della serata con Ramin Bahrami e Danilo Rea, la Stagione de I Concerti dell'Accademia Perosi propone un nuovo appuntamento di grande rilievo: SONATA, concerto per violoncello e pianoforte.

L'appuntamento è fissato per venerdì 5 giugno alle ore 20.45 nell'Auditorium di Palazzo Gromo Losa.

Il programma mette in fila quattro sonate scritte in un arco di poco meno di un secolo: la Sonata op. 36 di Edvard Grieg (1883), la Sonata L 135 di Claude Debussy (1915), la Sonata FP 143 di Francis Poulenc (1948) e La Pergola di Alessandro Appignani, compositore contemporaneo. Quattro opere, quattro modi di intendere il rapporto fra due strumenti, quattro lingue musicali che cambiano il modo in cui il violoncello e il pianoforte si parlano.



