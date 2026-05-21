Escursionando, in mostra tre fotografi al Parco Burcina FOTO

Tre sguardi, tre sensibilità diverse e una passione comune: la fotografia. È il cuore di “Escursionando”, mostra collettiva con gli scatti di Gianpaolo Cerruti, Pietro Monteleone e Maria Grazia Schiapparelli, ospitata alla Cascina Emilia del Parco Burcina “Felice Piacenza”, a Pollone.

L’esposizione sarà inaugurata domenica 24 maggio 2026, alle 16, nella sede espositiva dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, in Cascina Emilia 6. L’iniziativa rientra nel programma culturale 2026 “Proteggiamo la natura con la cultura”.

Il percorso espositivo propone paesaggi, dettagli naturali e immagini capaci di raccontare frammenti di mondo, attimi colti lungo il cammino e passioni coltivate con pazienza e dedizione.

La mostra sarà visitabile a ingresso libero tutte le domeniche fino al 14 giugno, con orario 14.30-18.30.