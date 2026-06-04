Scu.Te.R. Festival 2026 torna all'Erios di Vigliano con Novecento, il pianista sull'oceano

Venerdì 5 giugno, alle 21, torna all'Erios di Vigliano Biellese il Festival Scu.Te.R. (ScuolaTeatro Ragazzi), un'iniziativa nata dalla collaborazione fra Teatro Stabile di Biella, Assessorato Cultura di Vigliano Biellese e Liceo “G. e Q. Sella” di Biella.
In scena, Novecento, il pianista sull’oceano: una storia che non è solo quella di un pianista, ma anche quella dei viaggi nella fantasia, della ricerca delle proprie radici, in un oceano che le trasforma in musica. Adattamento, movimenti scenici e regia di Renato Iannì.
In scena 18 giovani, quasi tutte studentesse del Liceo “G.e Q. Sella” di Biella, con l'Aiuto regia affidata a Aurora Fila.
Lo spettacolo sarà replicato al Teatro Comunale di Sandigliano alle 21 di martedì 9 giugno.