giovedì 04 giugno
Scu.Te.R. Festival 2026 torna all'Erios di Vigliano con Novecento, il pianista sull'oceano
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CULTURA E SPETTACOLI | 04 giugno 2026, 08:10

Scu.Te.R. Festival 2026 torna all'Erios di Vigliano con Novecento, il pianista sull'oceano

Scu.Te.R. Festival 2026 torna all'Erios di Vigliano con Novecento, il pianista sull'oceano

Scu.Te.R. Festival 2026 torna all'Erios di Vigliano con Novecento, il pianista sull'oceano

Venerdì 5 giugno, alle 21, torna all'Erios di Vigliano Biellese il Festival Scu.Te.R. (ScuolaTeatro Ragazzi), un'iniziativa nata dalla collaborazione fra Teatro Stabile di Biella, Assessorato Cultura di Vigliano Biellese e Liceo “G. e Q. Sella” di Biella.

In scena, Novecento, il pianista sull’oceano: una storia che non è solo quella di un pianista, ma anche quella dei viaggi nella fantasia, della ricerca delle proprie radici, in un oceano che le trasforma in musica. Adattamento, movimenti scenici e regia di Renato Iannì.

In scena 18 giovani, quasi tutte studentesse del Liceo “G.e Q. Sella” di Biella, con l'Aiuto regia affidata a Aurora Fila.

Lo spettacolo sarà replicato al Teatro Comunale di Sandigliano alle 21 di martedì 9 giugno.

Redazione g. c.

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