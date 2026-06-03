Gli scacchi fanno centro a Tollegno, successo per “La storia di Sissa” tra gioco e comunità FOTO

Iscrizioni esaurite già nei giorni precedenti l'evento, una trentina di partecipanti alla simultanea scacchistica e una significativa partecipazione del pubblico: sono questi i numeri che raccontano il successo della manifestazione “La storia di Sissa – un viaggio tra scacchi e riso”, promossa da Spazio 0-100 APS con il patrocinio del comune di Tollegno e la collaborazione dello Scacchi Club Valle Mosso – Biella.

Cuore del pomeriggio è stata la simultanea del Maestro FIDE Maurizio Caposciutti, che ha affrontato contemporaneamente i trenta giocatori di ogni età ed esperienza, in un clima di grande attenzione e partecipazione. Il tutto esaurito registrato nelle iscrizioni ha confermato l'interesse crescente che il gioco degli scacchi continua a suscitare anche sul territorio biellese.

Particolarmente apprezzata è stata anche l'esposizione dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado che hanno interpretato con fantasia e creatività la celebre leggenda di Sissa. I disegni sono rimasti in mostra durante tutta la manifestazione, diventando un elemento qualificante dell'iniziativa e un efficace collegamento tra attività culturale, educativa e sportiva.

Nel corso della serata si è svolta la premiazione del concorso artistico dedicato alle scuole. Ad aggiudicarsi il primo premio è stata Giorgia Pincin, premiata dagli organizzatori Giacomo Ghiardo e Mauro Buzzo, dalla presidente dello Scacchi Club Valle Mosso – Biella, Elisabetta Celitoso e dal sindaco di Tollegno, Lele Ghisio.

Un momento particolarmente significativo è stato inoltre dedicato al Maestro Maurizio Caposciutti, al quale è stato consegnato un omaggio in segno di riconoscenza per la disponibilità, la competenza e la passione con cui ha contribuito alla riuscita dell'evento.

«Il successo della giornata – commenta l'amministrazione comunale – dimostra come gli scacchi possano rappresentare molto più di un semplice gioco: sono uno strumento di crescita personale, di incontro tra generazioni e di valorizzazione delle capacità dei ragazzi. La grande partecipazione registrata conferma che esiste una forte domanda di iniziative culturali e aggregative capaci di coinvolgere l'intera comunità.»

A causa delle condizioni meteorologiche incerte, la manifestazione si è conclusa con la cena conviviale ospitata presso l'attigua sede del Gruppo Alpini di Tollegno, che ha accolto partecipanti e organizzatori in un clima di amicizia e condivisione, chiudendo nel migliore dei modi una giornata che ha saputo unire cultura, scuola, sport e socialità.