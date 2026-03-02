Estate Ponderanese 2026: la Giunta annuncia la programmazione degli eventi

La Giunta Comunale di Ponderano ha approvato l’atto di indirizzo per l’organizzazione della stagione culturale estiva 2026, con una serie di iniziative dedicate a musica, danza e teatro, pensate per promuovere l’aggregazione sociale attraverso arte e spettacolo sul territorio.

Gli eventi si svolgeranno principalmente all’aperto, nello spazio antistante le scuole di Ponderano, ma in caso di maltempo verranno spostati al Polivalente di Via Mazzini. Per la realizzazione della programmazione, l’Amministrazione incaricherà ditte specializzate o collaborerà con associazioni locali attive nel settore culturale.

I responsabili dei servizi comunali sono già stati incaricati di adottare tutti gli atti necessari per l’esecuzione della delibera, che prevede la realizzazione degli eventi nel periodo luglio-settembre 2026.