L'Onorevole Molinari al pranzo di Natale della Lega

Domenica 7 dicembre alle ore 12:00 presso l'agriturismo La Fucina a Vigliano Biellese in via della Fucina, 1 si terrà il pranzo di Natale della Lega Biellese.

Aperto a tutti i sostenitori e ai simpatizzanti, con la partecipazione del Segretario regionale e Capogruppo Lega alla Camera On. Riccardo Molinari, sarà un momento nel quale scambiarsi gli auguri ma anche per fare il punto dei risultati della Lega e dei prossimi obiettivi.

Dopo le pre-intese sull’autonomia differenziata per protezione civile, nuove figure professionali, previdenza complementare e integrativa e tutela della salute e dopo il grande risultato della Lega in Veneto con il traino di Luca Zaia, la questione settentrionale si conferma il cardine del nostro partito ed una delle nostre battaglie principali. Avvicinare le decisioni sempre di più ai cittadini e ai territori e trasformare il Paese in uno Stato federale, con un numero maggiore di competenze legislative esclusive per le Regioni e uno Stato sempre più snello, è l’obiettivo principale della Lega che spesso portiamo avanti in solitaria, ma con forza e determinazione.

Siamo sempre stati il sindacato del territorio e intendiamo continuare ad esserlo, senza spostarci dalla nostra linea che non è ascrivibile alla destra o alla sinistra: siamo un partito post-ideologico, che guarda al bene dei territori e delle comunità locali. La Lega è nata per questo e la nuova legge sulla montagna, con 200 milioni per la sua tutela e il suo sviluppo, è una misura concreta non solo per chi frequenta le aree montane ma anche e soprattutto per chi lì ci vive e ci lavora.

La scelta de La Fucina, agriturismo e azienda agricola che utilizza prodotti biologici e materie prime esclusivamente a km zero, è anche un modo per ricordare il nostro militante ed ex consigliere comunale Giorgio Falcetto, aggredito proprio 3 anni fa nel milanese.